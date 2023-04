Mike Krack: «Formel 1 muss sich weiterentwickeln»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt: «Vielleicht muss man an einem Punkt auch mal die Interessen eines einzelnen Teams zurückstellen»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack findet auch, dass sich die Königsklasse weiterentwickeln muss. Gleichzeitig warnt der Chef von Fernando Alonso: «Die Formel 1 muss aber auch ihre DNA bewahren.»

Beim nächsten Kräftemessen in Baku wird die Formel 1 ihr erstes von sechs Sprint-Wochenenden bestreiten und im Gegensatz zu den bisherigen Sprint-Formaten werden die GP-Stars erstmals zwei Qualifikationen absolvieren. Denn die Startreihenfolge wird nicht wie bisher durch das Ergebnis des Sprints bestimmt.

Stattdessen werden die Formel-1-Fahrer am Freitag nach einem ersten freien Training ein Qualifying bestreiten, das die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag (30. April) bestimmt. Am Samstag wird dann ein weiteres Qualifying absolviert, bei dem die GP-Stars um die Startpositionen für den Sprint kämpfen werden.

Die GP-Teams haben den jüngsten Änderungen zugestimmt. «Die Formel 1 muss sich generell weiterentwickeln», betont Mike Krack denn auch. Gleichzeitig warnt der Aston Martin-Teamchef: «Die Formel 1 muss aber auch ihre DNA bewahren.»

«Es wurden einige konstruktive Diskussionen darüber geführt, wie man das erreichen kann, denn man muss auch die Interessen aller Beteiligten verstehen und berücksichtigen, dass man den Zeitplan, die Verfügbarkeit von Reifen, die Laufleistung der Motoren und all das nicht ausser Acht lassen darf», erklärt Krack.

«Man muss einen vernünftigen Kompromiss finden, und vielleicht muss man an einem Punkt auch mal die Interessen eines einzelnen Teams zurückstellen und das grosse Ganze im Auge behalten», weiss der 51-jährige Luxemburger.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1