Fernando Alonso: 2. Karriere als Formel-1-Teamchef?

Formel-1-Veteran Damon Hill lobt Fernando Alonso nach dem Rennen in Melbourne in den höchsten Tönen. Der Weltmeister von 1996 ist sich sicher: Der Spanier hat Teamchef-Qualitäten. Doch Alonso hat vorerst andere Pläne.

Zwei Runden vor Schluss durften die GP-Stars im Albert Park von Melbourne erneut einen stehenden Start absolvieren. Und es war klar, dass jeder der Fahrer alles daran setzen würde, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Deshalb war auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle entsprechend gross. Tatsächlich krachte es gleich mehrmals.

Eines der Unfallopfer war Fernando Alonso, der von Carlos Sainz rausgekegelt wurde, wofür sein Landsmann später eine schmerzliche Strafe kassierte. Alonso meldete sich nach der neuerlichen Unterbrechung gleich am Funk und erklärte, man müsse in der Reihenfolge des letzten stehenden Starts weitermachen, dies sei im vergangenen Jahr in Silverstone auch so gewesen.

Und der zweifache Weltmeister lag nicht falsch: Wenig später verkündete die Rennleitung, dass sich alle Fahrer, die noch in der Lage waren, die letzte Rennrunde zu absolvieren, in der Reihenfolge vor dem letzten Chaos-Start hinter dem Safety-Car einreihen sollten.

Dass Alonso immer wieder seine Rennübersicht unter Beweis stellt, lässt GP-Veteran Damon Hill im Podcast «F1 Nation» wünschen: «Irgendwann muss er Teamchef werden, denn er wäre brillant. Er versteht diesen Sport einfach.»

Doch so schnell wird das nicht passieren. Denn ans Aufhören denkt Alonso noch lange nicht. Auf die Frage, wie viele Jahre ihm noch bleiben, um seinen dritten WM-Titel zu holen, antwortete er beim Saisonauftakt in Bahrain gelassen: «Ich weiss nicht, acht oder zehn Jahre.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1