Fans auf der Strecke: 5 bis 6 Personen im Visier

Videoaufnahmen zeigen, wie kurz vor dem Ende des Australien-GP eine grössere Gruppe Menschen auf die Rennstrecke gelangte. Für einige von ihnen könnte der Ansturm auf die GP-Piste ernste Folgen haben.

Weil am Rennsonntag in Melbourne noch vor dem Ende des Rennens Fans auf die Strecke stürmten, mussten sich die GP-Verantwortlichen beim Autosport-Weltverband erklären. Einige der 131.000 Zuschauer, die sich am letzten Tag des GP-Wochenendes im Albert Park eingefunden hatten, erreichten während der Auslaufrunde den Haas-Renner, den Nico Hülkenberg aus technischen Gründen abstellen musste.

Andrew Westacott, Geschäftsführer des Australien-GP, kündigte gegenüber dem TV-Sender «ABC» eine Untersuchung an. «Die Zuschauer haben eine der Linien durchbrochen, wir wissen noch nicht, wie das passiert ist», erklärte er, und er betonte: «Wir haben eine grosse Anzahl von Überwachungskameras und eine große Menge an Bildmaterial, das wir in den nächsten zwei Wochen auswerten müssen.»

Im Gespräch mit «The Age» präzisiert Tom Mottram, General Manager of Operations des GP: «Wir haben fünf oder sechs Personen identifiziert, die die Strecke frühzeitig betreten haben, und wir wollen mit ihnen reden. So etwas werden wir niemals tolerieren oder akzeptieren, und die Leute müssen begreifen, dass dies ein sehr gefährliches Unterfangen war.»

Als Folge könnte den verantwortlichen Fans eine Sperre für künftige GP in Australien drohen, die Rennorganisatoren arbeiten auch mit der örtlichen Polizei zusammen. «Wir werden herausfinden, was sie motiviert hat, und ob sie es mit böser Absicht getan haben oder sich unbewusst in diese Lage gebracht haben. Ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen wollen, bevor wir nicht die Gelegenheit hatten, mit ihnen zu sprechen», sagt Mottram dazu.

Und er erklärt auch: «Unsere ersten Erkenntnisse deuten bereits darauf hin, dass unser Motorsport-Publikum in der Vergangenheit ein nachsichtiges Publikum war, wenn ich das so sagen darf. In der Zeit nach der Covid-Pandemie haben wir sicherlich neue und junge Fans, die zu den Veranstaltungen kommen, und sie verstehen nicht ganz, wie unsicher die Situation ist und welchen Gefahren sie sich aussetzen, wenn sie solche Dinge tun.»

Es ist den Zuschauern erlaubt, die Strecke nach dem Rennen zu betreten, allerdings erst, wenn die Piste wirklich frei ist.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1