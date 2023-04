Jaime Alguersuari: «Buemi hätte in Formel 1 gewonnen»

​Jaime Alguersuari (33) kam als Teenager in die Königsklasse und war mit 21 Jahren schon Formel-1-arbeitslos. Der Spanier glaubt: «Mein früherer Stallgefährte Sébastien Buemi hätte mit Red Bull Racing GP-Siege erobert.»

Ende 2011 entschloss sich Red Bull zu einem Neunanfang der Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri): Der Spanier Jaime Alguersuari und der Schweizer Sébastian Buemi mussten gehen, 2012 traten für den Rennstall aus Faenza der Australier Daniel Ricciardo und der Franzose Jean-Éric Vergne an.

Alguersuari wurde mit 21 Jahren zum jüngsten Formel-1-Arbeitslosen. Später war er bei Pirelli als Testfahrer engagiert. Ohne Geldgeber im Rücken gab es so gut wie null Aussicht auf ein GP-Comeback. Highlights seiner Formel-1-Karriere: zwei Mal Rang 7 (in Monza 2011 und Südkorea 2011). Alguersuari arbeitete später jahrelang als DJ, vom Rennsport bitter enttäuscht. Er entdeckte 2020 den Sport im Kart neu und hat zu seiner alten Liebe zurückgefunden.

Aber noch heute ist Jaime überzeugt, dass damals Einiges schiefgelaufen ist. So twittert er vor kurzem: «Mir ist soeben eingefallen – es ist nun elf Jahre her, dass Séb und ich ersetzt wurden, weil wir angeblich zu wenig Potenzial boten, um zu Red Bull Racing befördert zu werden.»

«Lassen wir mich mal einen Moment bei Seite. Aber was Buemi angeht, so sammelt er noch heute fleissig Siegepokale. Ich weiss jetzt nicht auswendig, wie viele Siege und Titel er inzwischen geholt hat, aber ich bin überzeugt – mit Red Bull Racing hätte er in der Formel 1 gewonnen.»

Ironie des Schicksals: Auch Buemi kam in der Formel 1 wie Alguersuari auf zwei siebte Ränge als bestes Ergebnis (Australien und Brasilien 2009). In der Sportwagen-WM hat der Westschweizer 22 Läufe gewonnen – damit ist er seit Einführung der WEC 2012 der erfolgreichste Fahrer dieser Serie.



Buemi wurde 2014 sowie 2018/2019 Weltmeister, er gewann drei Mal die 24 Stunden von Le Mans und obendrein ist er Formel-E-Champion 2015/2016 mit 13 Siegen der Elektrik-Einsitzer.



Alguersuari: «Ich bin sehr stolz auf meinen früheren Teamgefährten und glücklich darüber, wie sich seine Karriere entwickelt hat.»