80. GP Monaco: Streckenposten sind Feuer und Flamme

​Seit Wochen stehen in Monaco die Streckenposten im Training, um Ende Mai in Höchstform zu sein: Wenn der Traditions-GP von Monaco zum 80. Mal stattfindet, werden 562 Streckenposten im Einsatz sein.

Am 28. Mai findet der prestigeträchtigste aller Grands Prix statt, der Formel-1-WM-Lauf von Monaco. 1929 wurde das Strassenrennen erstmals gefahren, 2023 stehen wir vor der 80. Ausgabe.

Die Vorbereitungen an der Strecke laufen nach Plan, das gilt auch für die 562 Streckenposten, die nach Angaben des Automobilklubs von Monaco (ACM) in diesem Jahr für die Sicherheit von Besuchern und Wettbewerbern verantwortlich sind.

Aus offensichtlichen Gründen haben die Streckenposten in Monte Carlo viel zu tun. Die Autos fahren zentimeternah an den Leitplanken vorbei, und es gibt nur sehr wenig Platz, um ein ausgefallenes Fahrzeug zu bergen, ohne das Rennen neutralisieren zu müssen.

Die Streckenposten in Monaco zählen zu den Besten der Welt und arbeiten extrem effizient. Damit dies auch so bleibt, finden regelmässig Kurse statt. ACM-Präsident Michel Boéri hat diese Kurse 1972 ins Leben gerufen, mit verschiedenen Arbeitsgruppen – Unfallhilfe, Eingriffe, Leitschienen, Elektrik, Einsätze auf Zeit, Flaggentraining, Feuer, alle Gruppen arbeiten mit Video-Studium (früherer Rennsituationen und eigener Einsätze) und trainieren hundertfach ihre Handgriffe.



Unter den Teilnehmern auch Vertreter der Feuerwehr von Monaco, die am brennenden Wagen üben. Für die Ausgabe des Rennens 2023 wurden 56 neuen Posten ausgebildet, das Durchschnittsalter beträgt in diesem Jahr 39 Jahre. Aus dem Ausland gesellen sich 35 Streckenposten hinzu, die für Einsätze bei späteren Rennen in anderen Ländern trainieren.



Das Flaggentraining wird auf einem Kurs mit Elektro-Karts geübt, wo verschiedene Rennszenarien durchgespielt werden und die Posten üben, so schnell als möglich die richtigen Flaggen zu zeigen.





