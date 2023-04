Carlos Sainz (Ferrari): FIA-Urteil sehr enttäuschend

​Ferrari ist mit dem Recht auf Überprüfung gescheitert: Die FIA hat am 18. April das Urteil aus Australien (Zeitstrafe) bestätigt. GP-Sieger Carlos Sainz ist tief enttäuscht, auch Ferrari reagiert auf die Klatsche.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz erhielt beim Grossen Preis von Australien eine Fünfsekundenstrafe – weil er seinen spanischen Landsmann Fernando Alonso angestubst und damit in einen Dreher gezwungen hatte. Nur wegen eines erneuten Rennabbruchs in Melbourne konnte der Aston Martin-Star das Rennen nochmals aufnehmen. Da das Feld in dichter Folge die Ziellinie kreuzte, bedeutete die Strafe von Sainz: keine Punkte für den Madrilenen.

Ferrari liess das nicht auf sich sitzen und machte vom so genannten Recht auf Überprüfung Gebrauch. Die Italiener waren der Überzeugung, neue Beweismittel vorlegen zu können, welche die Australien-Kommissare Enrique Bernoldi (Brasilien), Nish Shetty (Singapur), Loic Bacquelaine (Belgien) und Christopher McMahon (Australien) zum Umdenken bewegen könnten.

Aber das Kommissaren-Quartett erstickte den Einwand von Ferrari im Ansatz und fasst das so zusammen: «Es gibt keine massgeblich relevante neue Elemente, welche nicht vorgelegen hätten, als das erste Urteil gefällt wurde. Daher ist der Einwand von Ferrari abgewiesen.»

«Es war für diese Situation nicht notwendig, den Fahrer zu befragen. Und die Erklärung von Sainz, kalte Reifen seien für den Fehler verantwortlich gewesen, ist keine neue Erkenntnis und auch keine Entschuldigung. Zudem liegen auch der FIA Daten über die Position des Fahrzeugs vor, auch diese ist also nichts Neues. Die Aussage von Sainz, die Sonne habe tief gestanden, trägt nichts bei, denn dieser Umstand galt für alle Fahrer.»



Sainz, WM-Fünfter von 2021 und 2022, kann es kaum glauben: «Ich bin tief enttäuscht. Auch zwei Wochen nach dem Rennen finde ich die Strafe unverhältnismässig. Ich verstehe nicht, wieso unsere Beweise nicht eingehender unter die Lupe genommen worden sind. Straffindung und Strafmass sind heikle Themen, wir brauchen zum Wohle des Sports in Zukunft mehr Klarheit.»



Auch Ferrari hat auf das FIA-Urteil reagiert. «Wir nehmen die Entscheidung der FIA zur Kenntnis. Natürlich sind wir ernüchtert, denn wir waren durchaus der Ansicht, genügend neue Elemente zu liefern, um die Entscheidung noch einmal zu überdenken, insbesondere in Bezug auf die besonderen Bedingungen und zahlreiche Zwischenfälle beim letzten Neustart. Wir respektieren allerdings die Entscheidung der FIA.»



«Wir begrüssen vertiefende Gespräche mit der FIA, der Formel 1 und den anderen Teams, um auch weiterhin jenes Mass an Fairness und Konstanz sicherzustellen, das unser Sport verdient.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1