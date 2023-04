Eddie Jordan: Diese Formel-1-Regel ist ein Witz

Eddie Jordan 2019 in Silverstone

​Von 1991 bis 2005 führte der heute 75-jährige Eddie Jordan seinen eigenen GP-Rennstall. Der Ire aus Dublin geht mit der FIA und der Formel 1 hart ins Gericht – wegen des aus seiner Sicht sinnlosen Budgetdeckels.

Eddie Jordan war noch nie einer, der aufs Maul gehockt ist. Auch nicht anlässlich der Bootsmesse «London Luxury Afloat», die er am 18. April offiziell eröffnet hat. Da kriegen der Autosport-Weltverband FIA und die Formel-1-Leitung vom Iren ihr Fett weg.

Jordan, mit seinem Team 1999 Dritter im Konstrukteurs-Pokal und vierfacher GP-Sieger: «Ich finde, diese Kostendeckel-Sache ist doch ein Witz. Wenn du heutzutage jemandem eine Regel vorgibst, dann findet er garantiert einen Weg darum herum. Ich verstehe die Budgetobergrenze schon alleine aus dem Grund nicht, weil ich es für so gut wie unmöglich halte, diese Grenze zu kontrollieren.q

«Ob die Strafe für Red Bull Racing 2022 wegen Verletzung der Obergrenze fair war oder nicht, das kann ich nicht einschätzen. Was ich aber sagen kann: Wenn es darum ging, sie in Sachen Entwicklung zu bestrafen, dann hatte das gewiss nicht den gewünschten Effekt, denn seht doch her, wo sie heute stehen. Es ist für die Gegner ein hartes Stück Arbeit, mit RBR zu konkurrieren.»

Jordan glaubt nicht, dass sich an der Überlegenheit von RBR so bald etwas ändern wird: «Ich würde gerne sagen, dass die Saison herrlich offen sei, aber ganz ehrlich – ich glaube, das ist gegessen. Ich sehe einfach derzeit keinen Rennstall, der es mit Red Bull Racing aufnehmen kann in dieser Kombination aus Schlagkraft, Wissen, Speed, Kapazität und Fahrerduo. Die Herausforderung für die Konkurrenz ist gewaltig.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1