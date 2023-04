Erbe von Niki Lauda: Prozess mit Paukenschlag

​In Wien ist am 19. April beim Landesgericht der Prozess um das Erbe des unvergessenen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda in eine neue Runde gegangen – mit einem überraschenden Vorwurf.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist im Mai 2019 in Zürich nach langer schwerer Krankheit verstorben, im Alter von 70 Jahren. Der Wiener hatte mit seiner zweiten Gattin Birgit die Zwillinge Max und Mia. Aus Laudas erster Ehe mit Marlene stammen die Brüder Lukas und Mathias und Lukas – dazu hat Lauda einen weiteren Sohn. Zum Wohl der Hinterbliebenen hatte Niki Lauda eine Privatstiftung gegründet.

2022 hat Birgit Lauda (44) am Wiener Landesgericht gegen diese Stiftung geklagt. Die ehemalige Stewardess fordert ihren Pflichtanteil, angeblich in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

Am 19. April nun wurde der Stiftungsvorstand – ein Anwalt und einst sehr enger Vertrauter von Niki Lauda – einvernommen und lieferte einen Paukenschlag: Er beschuldigte Birgit Lauda unter anderem sogar der Unterschlagung von Vermögenswerten, konkret geht es um eine Kunstsammlung mit etwa 50 Bildern sowie Schmuck. Nun muss geklärt werden, ob die einzelnen Stücke von Niki Lauda oder Birgit Lauda erstanden wurden, was Auswirkungen auf die Ansprüche hat.

Niki Lauda wollte nie Streit um sein Vermögen. Daher bündelte er sein Vermögen in einer Privatstiftung. Von dort werden regelmäßig fixierte Beträge ausgezahlt. Die Witwe Birgit erhält pro Monat eine Summe von etwa 20.000 Euro. Zudem werden sämtliche laufenden Kosten für die Häuser in Wien und auf Ibiza, das Schulgeld für die Zwillinge sowie Aufwendungen für Personal und Autos durch die Stiftung von Lauda gedeckt.

Lauda hatte diese Stiftung bereits im Jahr 1997 gegründet. Gemäß österreichischer Zeitung sollen sich für Birgit Lauda inzwischen Gerichtskosten in der Höhe von 300.000 Euro angehäuft haben, ein Antrag auf Verfahrenshilfe wurde abgelehnt.



Birgit Lauda, die eine Galerie betreibt, ist mittlerweile mit einem in Zürich lebenden Finanzjuristen liiert. Bei einer Heirat würden ihre Ansprüche gegenüber der Lauda-Privatstiftung erlöschen.



Am 21. April werden in Wien die Söhne Lukas und Mathias zu Wort kommen, die ebenfalls von der Stiftung begünstigt sind und dem Vernehmen nach kein Verständnis für die Klage zeigen.



Mit einem Urteil ist frühestens im Sommer zu rechnen.