Andy Stevenson (Aston Martin): Vettel witterte Chance

​Fernando Alonso hat im turbulenten Grossen Preis von Australien den dritten Podestplatz in Folge erobert. Aston Martin-Sportchef Andy Stevenson sagt, wie sich Sebastian Vettel in dieser Lage verhalten hätte.

Rang 3 für den Spanier Fernando Alonso im Traditions-GP von Australien in Melbourne, der dritte Podestplatz in Folge für den 41-jährigen Asturier. Aber wäre im Albert-Park für Aston Martin noch mehr drin gewesen?

Aston Martin-Sportchef Andy Stevenson (55) schreibt in seiner Nachbetrachtung des teilweise chaotischen Rennens mit drei Unterbrechungen: «Es wurde viel darüber diskutiert, aber letztlich hat die Rennleitung in Australien das Richtige getan.»

«Es sind aus den Vorkommnissen der vergangenen Jahre die richtigen Lehren gezogen worden, und ich finde, dass korrekt vorgegangen wurde. Denn nur der Rennleitung liegen alle Informationen vor, das dürfen die Leute nicht vergessen.»

«Wer immer behauptet hat, die eine oder andere rote Flagge in Australien sei doch nicht notwendig gewesen, dem fehlt das grosse Bild. Vorkommnisse auf der Bahn, Zustand der Pistenbegrenzung, Position von Sicherheitsfahrzeugen und Ärzten – nur die FIA kann das alles überblicken.»

Viele Fans fragten sich nach dem dritten Saisonrennen, was wohl Sebastian Vettel im Aston Martin aus dieser Gelegenheit gemacht hätte. Und auch Andy Stevenson gibt zu, dass ihm der Heppenheimer in den Sinn kam.



Der Engländer erzählt: «Wir sahen die zweite rote Flagge mit stehendem Start als Chance. Wir hatten solch eine Situation vor zwei Jahren mit Seb in Baku. Damals fanden auch einige Team-Mitglieder, es wäre doch für die Mannschaft am besten, wenn das Rennen gar nicht weitergehen würde. Aber Seb meinte: ‘Nein, wir müssen sehen, dass es weitergeht.’ Er witterte eine Möglichkeit, weitere Ränge gutzumachen, und tatsächlich rückten wir noch vom dritten Rang noch vor auf Platz 2.»



«Mit Fernando Alonso und Lance Stroll war es nun in Melbourne ganz ähnlich. Auch sie wollten unbedingt, dass der Grand Prix wieder aufgenommen wird – um vielleicht ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.»



Aston Martin hat in Melbourne das beste Mannschaftsergebnis der Team-Historie errungen: Alonso Dritter, Stroll Vierter.





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1