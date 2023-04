Fernando Alonso: «Das sind meine schönsten Momente»

​Der Spanier Fernando Alonso (41) fährt seit 20 Jahren Formel 1. Der Weltmeister von 2005 und 2006 spricht über seine Lieblingsstrecke und über die kraftvollsten Erinnerungen aus 359 WM-Läufen.

Vor kurzem hat sich Aston Martin-Star Fernando Alonso über seine 20 Jahre lange GP-Karriere geäussert, im Rahmen eines YouTube-Videos für Bang & Olufsen, der Spanier ist Markenbotschafter des dänischen Unterhaltungselektronik-Herstellers.

Dabei sprach der 32-fache GP-Sieger auch über jene Rennstrecken, auf welchen er am liebsten fährt und über Momente, die ihn besonders geprägt haben. Der Asturier hat im Laufe seiner Karriere in der Königsklasse auf 19 verschiedenen Rennstrecken gewonnen, aber welche davon ist seine Lieblingsbahn?

Alonso sagt: «Das ist Suzuka mit diesen wunderbaren Hochgeschwindigkeitskurven. Ich mag auch Monaco als Veranstaltung im Ganzen, weil an diesem Wochenende immer so viele Dinge passieren, aber Suzuka bleibt mein Favorit.»

«Was die schönsten Momente meiner Karriere angeht, so sind die an ganz bestimmte Erfolge geknüpft. Punkto Ferrari denke ich am liebsten an den Sieg gleich in meinem ersten Grand Prix in Rot, 2010 in Bahrain. In Sachen Renault ist der schönste Moment der erste WM-Titel 2005. Und bei Aston Martin ist bislang der erste Podestplatz beim WM-Auftakt 2023 in Bahrain am kraftvollsten in Erinnerung.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1