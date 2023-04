WM-Kalender: George Russell bleibt zuversichtlich

Trotz aller Bemühungen der Formel-1-Verantwortlichen, den Sport nachhaltiger zu gestalten, reist der GP-Zirkus auch in diesem Jahr im Zickzack um die Weltkugel. George Russell glaubt, dass sich das ändern wird.

Die Formel-1-Teilnehmer sammeln auch in diesem Jahr eifrig Flugmeilen: Für die Testfahrten und den Saisonauftakt ging es nach Bahrain, danach stand Saudi-Arabien auf dem Programm, bevor der ganze GP-Zirkus nach Australien reiste, um das dritte Rennen des Jahres zu absolvieren. Eigentlich hätte danach ein Rennen in China stattfinden sollen, doch weil dieses abgesagt wurde, entstand eine Pause von mehreren Wochen.

Weiter geht es mit dem Kräftemessen in Baku, dann steht das Wochenende in Miami an, bevor es zurück nach Europa geht. Die Europa-Saison wird im Juni vom Kanada-GP unterbrochen, das zwischen den Rennen in Spanien und Österreich angesetzt ist. Im September geht es nach Singapur und Japan, danach stehen die Rennen in Nord- und Südamerika an, bevor es zum Saisonfinale in Abu Dhabi wieder in die Wüste geht.

Im nächsten Jahr sollen 24 Renntermine absolviert werden, und die Formel-1-Piloten haben im Rahmen der Fahrervereinigung GPDA diesbezüglich Bedenken geäussert. Mercedes-Pilot George Russell, der einer der Direktoren der GPDA ist, hofft auf Gehör von Formel-1-CEO Stefano Domenicali. Er erklärte: «Stefano ist unglaublich offen für unsere Anliegen und unseren Gesprächsbedarf.»

«Und zusammen haben wir eine laute Stimme», ist der Brite überzeugt. «Es wurde viel darüber gesprochen, wie nachhaltig der WM-Kalender gestaltet ist, wenn man von den Wüstenrennen nach Amerika und dann wieder nach Europa fliegt.»

So würde es etwa Sinn machen, gleich vor oder nach dem Australien-Rennen einen WM-Lauf im mittleren Osten zu veranstalten. «Denn fast alle von uns sind ohnehin eine Woche vor dem Rennen dorthin geflogen. Auch die Mechaniker und Ingenieure waren da. Deshalb verlierst du auch so diese drei oder vier Tage, deshalb wären zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden sinnvoll», betonte Russell.

Auch viele Fans können nicht nachvollziehen, wie der WM-Kalender aussieht. «Aber natürlich gibt es Einschränkungen bezüglich des Wetters oder der Verfügbarkeit von Strassenkursen. Aber ich glaube, in den kommenden Jahren werden wir da eine Verbesserung sehen», erklärte der 25-Jährige.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1