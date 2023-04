Hyundai: Lieber Rallye-WM als Formel 1

Cyril Abiteboul hat bereits bei der Übernahme der Teamchef-Rolle von Hyundai in der Rallye-WM im Januar betont, dass der südkoreanische Hersteller derzeit keinen Formel-1-Einstieg plant. Das hat er nun bekräftigt.

Als Hyundai am 12. Januar bestätigte, dass man den früheren Renault-F1-Teamchef Cyril Abiteboul verpflichtet hat, um die Geschicke im WRC-Team des südkoreanischen Herstellers zu übernehmen, kam schnell die Frage nach einer künftigen Formel-1-Teilnahme auf. Schliesslich hatte der 45-jährige Franzose zuvor in der Königsklasse gearbeitet.

Der Ingenieur aus Paris stellte damals klar: «Im Moment dient die Rallye dem Geschäft und die Priorität liegt darin, sicherzustellen, dass dies so bleibt, indem wir mit der FIA und den Veranstaltern zusammenarbeiten.» Gleichzeitig er: «Ob wir zusätzlich noch etwas anderes machen, wird sich das zu gegebener Zeit zeigen. Aber im Moment steht das nicht an erster Stelle, die Priorität ist es, im Rallye-Sport zu gewinnen.»

Am Rande der Kroatien-Runde der WRC betont Abiteboul nun im Gespräch mit «RacingNews365.com»: «Die Hyundai-Gruppe schaut sich derzeit unterschiedliche Serien an.» Die Formel 1 steht aber immer noch nicht auf der Wunschliste der Südkoreaner. Denn: «Wir sind nun schon seit zehn Jahren in der Rallye-WM dabei, und im Grunde soll das auch so bleiben, denn wenn man eine Verbindung zur Marke herstellt, ist es wichtig, dass diese nachhaltig ist.»

Zudem stehe die Vermarktung der eigenen Produkte – allen voran die N-Marke – und jene der Elektro-Technologie im Zentrum, so Abiteboul. «Und die Produkte-Vermarktung steht derzeit in der Formel 1 nicht an erster Stelle, deshalb werden wir uns auf Serien konzentrieren, in denen die Vermarktung der Elektro-Technologie und die Produkte eine wichtige Rolle spielt.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1