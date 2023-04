Wehrlein zu Fernando Alonso: «Einfach Wahnsinn»

Fernando Alonso beeindruckt in dieser Saison mit Aston Martin. Auch Formel-E-Spitzenreiter Pascal Wehrlein zieht den Hut vor dem Spanier.

Mit zarten 41 Jahren zeigt Fernando Alonso noch, was in ihm steckt. Drei Mal fuhr der Spanier in drei Rennen auf das Podium, drei dritte Plätze wurden es im Aston Martin.

«Ich finde es sehr beeindruckend, was Alonso für eine Leistung abliefert», sagte Pascal Wehrlein, der 2016 und 2017 in der Formel 1 unter anderem gegen Alonso fuhr.

«Es ist einfach Wahnsinn, diese Leistung in so vielen verschiedenen Ären von Autos abliefern zu können - auch in seinem Alter und auch nach einem Comeback. Da kann man nur den Hut davor ziehen», so Wehrlein weiter.

Er ist aktuell in der Formel E unterwegs, nach dem jüngsten Berlin-Rennwochenende ist er weiterhin Gesamtspitzenreiter. Würde ihn die Formel 1 noch einmal reizen? «Im Moment fühle ich mich in der Formel E sehr wohl. Und Le Mans wäre definitiv auch ein Rennen, was ich unbedingt in der Zukunft mal fahren möchte», sagte er und verriet, dass er die Formel 1 weiter verfolgt, «wenn es gerade passt, aber ich richte meinen Kalender und meine Pläne nicht mehr danach. Ich verfolge es mit Interesse als Fan».

Wehrlein weiter: «Für die kurz- bis mittelfristige Zukunft sind die Pläne klar, was danach kommt, ist relativ offen. Dann entscheide ich, was mir gefällt.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1