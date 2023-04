Live-Ticker Baku-GP: Achtung, Startzeiten geändert!

​Beim Grossen Preis von Aserbaidschan in den Strassen von Baku will die Formel 1 wieder einmal mit einem anderen Ablauf des GP-Wochenendes experimentieren. Auch dies hat Auswirkungen auf den Zeitplan.

In der Formel 1 hat sich in den letzten Jahren die Startzeit 15.00 Uhr eingebürgert, das gilt auch für den Strassen-GP von Aserbaidschan, aber als Lokalzeit in Baku. Vorsicht also für alle Zuschauer, denn das ist nach mitteleuropäischer Sommerzeit 13.00 Uhr!

Aber das ist nicht das Einzige, worauf die Fans achten müssen: Formel-1-CEO Stefano Domenicali will ein weiteres Mal ein Experiment umsetzen – nicht nur ist Baku das erste Sprint-Wochenende der Saison 2023, es läuft auch anders ab als gewohnt.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat mehrfach erklärt: «Wir suchen nach Mitteln und Wegen, um die freien Trainings aufzuwerten.» Ein Lösungsansatz – es soll am Wochenende von Aserbaidschan zwei Qualifikationen geben!

Und das geht so: Freies Training am Freitag, dann ein Qualifying, welches die Reihenfolge für den Grand Prix vom Sonntag vorgibt. Am Samstag eine zweite Quali, die gibt die Reihenfolge vor, wie am Samstagnachmittag im Sprint gestartet wird.

Das bisherige Sprint-Format: Freies Training am Freitag, dann Quali für den Sprint. Am Samstag ein etwas isoliertes zweites freies Training (was Domenicali ein Dorn im Auge ist), und das Ergebnis im Sprint gab die Aufstellung für den Grand Prix vor.



Allerdings: Noch hat das neue Format nicht alle Entscheidungsgremien der Formel 1 durchlaufen, daher gilt im Zeitplan vorderhand die bisherige Regel. Die Entscheidung darüber soll am 25. April gefällt werden.



Wie das letztlich abgewickelt wird, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker über alle Entwicklungen auf dem tückischen Strassenkurs auf dem Laufenden.



Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Fernsehtermine zusammengefasst.





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 28. April

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.30 Erstes Training

13.45 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Doku)

14.15 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport Spezial

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

22.30 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

23.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Samstag, 29. April

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

10.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.45 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Bericherstattung Zweites Training

11.20 ORF 1 – Beginn Bericherstattung Zweites Training

11.30 Zweites Training (oder Quali für Sprint)

14.15 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.10 ORF 1 – Formel-1-News

15.20 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

15.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

15.30 Sprint (17 Runden oder 60 Minuten)

16.10 ORF 1 – Sprint Analyse

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

19.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2023

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung



Sonntag, 30. April

06.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton’s Secret Cinema: Monaco

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

10.50 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

11.40 ORF 1 ¬– Formel-1-News

12.20 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

12.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00 Grosser Preis von Aserbaidschan (51 Runden oder 120 Minuten)

15.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.10 ORF 1 – Motorhome

15.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

17.45 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.45 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

20.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt