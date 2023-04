Drohung gegen Monaco-GP: Versinkt Rennen im Chaos?

​Am 28. Mai findet der Traditions-GP von Monaco statt, zum 80. Mal. Ob die Veranstaltung reibungslos ablaufen wird, ist ungewiss. Die Gewerkschaft für Bergbau und Energie hat Streiks angedroht.

Es brodelt weiter in Frankreich. Hauptgrund ist die umstrittene Rentenreform, die Staatspräsident Emmanuel Macron ohne Zustimmung des Parlaments durchgeboxt hat. Seither gehen die Menschen noch regelmässiger auf die Strasse.

Macron hat vor kurzem in einer Fernsehansprache beteuert, mit seiner Reform würden die Renten und der Wohlstand im Land gesichert. Kern der Änderung im Gesetz: Schrittweise Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre.

Macron in seiner Ansprache: «Vor uns liegen 100 Tage der Beruhigung, der Einheit, des Ehrgeizes und des Handelns im Dienste Frankreichs.» Premierministerin Elisabeth Borne soll zudem Vorschläge in Sachen Arbeitsbedingungen aushandeln. Dieses «Paket für das Leben am Arbeitsplatz ermöglicht einen besseren Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber-Organisationen.»

Ganz anders sieht das die nationale Gewerkschaft für Bergbau und Energie (Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie, FNME). Sie hat als Reaktion auf die Rede von Macron «100 Tage der Wut» angekündigt.

In einer Stellungnahme schreibt die FNME an ihre Mitglieder und alle anderen Bürger Frankreichs: «100 Tage der Wut, 100 Tage um zu gewinnen. Macht im Mai, was ihr wollt! Das Filmfestival von Cannes, der Grosse Preis von Monaco, das Tennisturnier von Roland-Garros, das Kunstfestival von Avignon, die könnten alle im Dunkeln enden. Wir geben nicht auf!»



Drohungen oder Streiks im Rahmen des Grossen Preises von Monaco sind nichts Neues: Seit Jahren machen Bahn-Gewerkschaften für ihre Anliegen mit Streiks an Trainings- und Renntagen auf sich aufmerksam, sehr zum Ärger der Fans fallen immer wieder Zugfahrten aus. Auch Streiks des Personals im Flugverkehr haben das GP-Wochenende oft behindert.



Auch für die Formel 1 gilt: Ohne Strom geht gar nichts. Bestes Beispiel – 2022 musste der Start des Rennens nach einem Stromausfall aufgrund des starken Regens verzögert werden.





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format