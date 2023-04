Ralf Schumacher: «Max Verstappen soll doch gehen!»

​An diesem Wochenende tritt die Formel 1 wieder im umstrittenen Sprint-Format an. Weltmeister Max Verstappen ist kein Fan solcher Neuerungen. GP-Sieger Ralf Schumacher findet: «Dann soll er seine Sachen packen.»

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen ist mit 25 Jahren ein junger Mann, aber er weiss auch, in welche Königsklasse er sich einst verliebt hat. Der Red Bull Racing-Star warnt davon, dass uns diese Formel 1 vielleicht abhanden kommen könnte.

Verstappen sagte im Fahrerlager des Albert Park Circuit von Melbourne (Australien): «Es ist kein Geheimnis – ich bin kein Fan von Sprint-Wochenenden. Wir sollten nicht zu sehr mit der Formel 1 experimentieren, denn sonst könnte uns die Seele der Königsklasse verloren gehen.»

«Gut, wenn wir so viele Rennen fahren, dann kann man vielleicht ein Training streichen. Aber mehr würde ich nicht ändern. Man sollte sich vielmehr darauf konzentrieren, Mittel und Wege zu finden, das Feld zu verdichten. Und das würde zu spannenderen Grands Prix führen. Das fände ich jetzt wichtiger als das Herumdoktern am Format.»

Verstappen sagte sogar: «Ich hoffe, es gibt nicht mehr allzu viele Veränderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein.»

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher dazu: «In einer Sache gebe ich Max Recht – man versucht die Kuh zu melken, wo man nur kann. Für die Fahrer ist das eine Riesenbelastung. Wir hatten die Konsequenz zuletzt in Melbourne gesehen, wenn zu viele Starts gemacht werden. Was da am Ende des Rennens alles passierte, darauf waren die Fahrer einfach nicht eingestellt.»



«Zudem erkenne ich einen grossen Nachteil für kleinere Teams und für junge Piloten, wenn noch weniger freie Trainings da sind, wenn sowieso schon kaum getestet wird.»



Was Max Verstappen angeht, so hat der sechsfache GP-Sieger Schumacher «nur ein müdes Lächeln übrig, weil die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen – die Formel 1 ist viel grösser ist als jedes Individuum. Der langjährige Serien-Promoter Bernie Ecclestone ist auch weg, und ohne ihn gäbe es diese Formel 1 nicht. Jetzt ist sie erfolgreicher denn je. Von daher sollte Verstappen seine Sachen packen und gehen oder die Königsklasse und ihre Änderungen akzeptieren.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1