2 Qualifyings in Baku: Das wird alles anders

​Wenige Tage vor dem ersten Training zum Grossen Preis von Aserbaidschan ist das verfeinerte Sprint-Format vom FIA-Weltrat abgenickt worden. Wir sagen, wie das Baku-Wochenende abläuft.

Zum siebten Mal in der Formel 1 stehen wir vor einem Sprint-Wochenende, aber in Baku wird alles etwas anders sein als 2021 und 2022 in Silverstone, Monza, Interlagos, Imola und auf dem Red Bull Ring.

Das bisherige Sprint-Format lief so ab: Freies Training am Freitag, dann Qualifikation für den Sprint. Am Samstag ein etwas isoliertes zweites freies Training (was Formel-1-CEO Stefano Domenicali ein Dorn im Auge war), Stunden danach der Sprint, das Ergebnis im Sprint gab die Aufstellung für den Grand Prix vor.

Neu sieht der Ablauf so aus: Ein einstündiges freies Training am Freitag, dann geht es in die Quali. Die Reihenfolge gibt die Startaufstellung für den Grand Prix vor (ausser, wir haben Strafversetzungen).

Der Samstag steht für sich alleine, mit einer zweiten Qualifikation, dann geht es in den Sprint. Damit will Domenicali zwei Ziele erreichen: Der Fremdkörper zweites Training ist weg, und mit einem Sprint, der nicht massgeblich ist für den Grand Prix, soll die Risikobereitschaft der Fahrer erhöht und damit die Action verbessert werden.

Quali 1 (Freitag fürs Rennen) und Quali 2 (Samstag für Sprint) sind nicht im gleichen Format gehalten, denn das Abschlusstraining für den Sprint ist kürzer: Nur 12 Minuten in einem ersten Segment, von der Formel 1 SQ1 genannt (für Sprint-Quali 1), 10 Minuten für SQ2, nur 8 Minuten für SQ3. Die Quali für den Sprint wird von der Formel 1 offiziell «Sprint-Shootout» genannt.



Was die Reifen angeht, so ist die Verwendung mittelharter Walzen für SQ1 und SQ2 vorgeschrieben, ebenso der Gebrauch weicher Pirelli für SQ3.



Die Punktevergabe für den Sprint bleibt die gleiche – also acht Punkte für den Sieger, 7 für den Zweitplatzierten, dann geht es in Einpunkteschritten bis zum Achten (1 Punkt).



Die Formel 1 schreibt zum geänderten Format: «Diese Änderungen am Sprintformat beruhen auf Rückmeldungen der Fans, von Fahrern sowie von Medien, um diesen Teil neu zu einem eigenständigen Teil zu getalten und das Problem zu lösen, dass Piloten vorsichtig bleiben und ihre Position im Hauptteil des Sprints halten, um ihre Position für den Grand Prix nicht zu gefährden.»



Im neuen Sprint-Format wird 2023 sechs Mal gefahren – in Aserbaidschan, Österreich, Belgien, Katar, den USA (Austin) sowie in Brasilien.





Die Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format