Carlos Sainz: «Alonso näher an GP-Sieg als Ferrari»

​Der Spanier Carlos Sainz geht als WM-Fünfter ins GP-Wochenende von Aserbaidschan, nach drei Rennen ist Ferrari noch ohne Podestplatz. Was Sainz über die Chancen von Ferrari sagt.

Riesenwirbel in Spanien nach dem Grossen Preis von Australien: Ausgerechnet Carlos Sainz stubste Superstar Fernando Alonso in einen Dreher, das setzte für den Ferrari-Fahrer eine Fünfsekundenstrafe und warf Sainz in Melbourne aus den Punkten. Alonso durfte nach einer weiteren Rennunterbrechung nochmals an den Start und eroberte Rang 3.

Sainz sprach nachher von der «unfairsten Strafe meiner ganzen Rennkarriere», Ferrari versuchte das Urteil der Rennkommissare zu kippen, aber vergeblich. Sainz bei der spanischen Antena 3: «Ich habe mich bei Fernando entschuldigt, natürlich war diese Berührung unabsichtlich. Ich bin froh, ist das ohne Konsequenzen für Alonso ausgegangen.»

«Was mich angeht, so haben wir uns gegen die Strafe gewehrt, aber letztlich weiss ich – der Fehler geht auf meine Kappe.»

Der 28-jährige Madrilene Sainz steht mit Ferrari nach drei Rennen ohne Podestplatz da, gleichzeitig hat Alonso in den Grands Prix von Bahrain, Saudi-Arabien und Australien drei Mal den dritten Rang eingefahren. Sainz gibt zu: «Alonso ist näher an einem Grand-Prix-Sieg als Ferrari.»

«Aston Martin ist derzeit etwas stärker, aber wir sind nicht weit von ihnen entfernt. Ich bin sicher, wir werden zulegen.»



Ferrari hat in Baku bisher drei Pole-Positions erobert (Sebastian Vettel 2018, Charles Leclerc 2021 und 2022), aber noch nicht gewinnen können.





Strassen-GP von Baku

GP Europa 2016

Qualifying: Nico Rosberg (D), Mercedes

Rennen: Nico Rosberg (D), Mercedes



GP Aserbaidschan 2017

Qualifying: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Rennen: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2018

Qualifying: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Rennen: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP Aserbaidschan 2019

Qualifying: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Rennen: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



GP Aserbaidschan 2021

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



GP Aserbaidschan 2022

Qualifying: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Rennen: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda