Fernando Alonso: Geht Aston Martin-Schwung verloren?

​Die Formel 1 geht nach vier Wochen Pause ins vierte GP-Wochenende des Jahres, in Baku (Aserbaidschan). Können Fernando Alonso und Aston Martin an die tollen Leistungen anknüpfen?

Platz 3 in Bahrain, Platz 3 in Saudi-Arabien, Platz 3 in Australien – Fernando Alonso ist mit Aston Martin hervorragend in die GP-Saison 2023 gestartet, die Traditionsmarke liegt in der Zwischenwertung des Konstrukteurs-Pokals auf dem zweiten Rang, Alonso ist derzeit WM-Dritter.

Aston Martin hat gemessen an 2022 den grössten Schritt nach vorne getan, aber viele Fans des Spaniers fragen sich: Wie lange kann Aston Martin diesen Schwung aufrecht erhalten? Wo doch die Top-Teams Mercedes und Ferrari nun vier Wochen Zeit hatten, ihre Ressourcen voll zu nutzen, um den Wagen schneller zu machen. Die Vergangenheit hat überdies gezeigt: Teams aus dem Mittelfeld, die zu Beginn einer Saison überraschend stark auftreten, werden im Laufe des Frühlings von den Top-Teams überholt.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt dazu: «Ich sehe keinen Grund, der gegen uns spräche. Gewiss, wir hatten jetzt diese Pause, aber die Ausgangslage ist für alle die gleiche – die Teams haben diese Pause wegen des Ausfalls des China-GP genutzt, um auf Hochtouren zu entwickeln, auch wir.»

Der 51-jährige Luxemburger weiter: «Ich gehe davon aus, dass es hinter Red Bull Racing weiterhin um Nuancen gehen wird. Abhängig davon, wie gut ein bestimmtes Auto zu einer Rennstrecke passt und abhängig auch von der Tagesform wird es zu Verschiebungen im Feld kommen.»



Für Krack gibt es derzeit nur eine Konstante: «Das einzig Klare für mich ist in dieser Phase der WM – Red Bull Racing hat das schnellste Auto.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1