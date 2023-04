Christian Horner über Vettel: «Nervige Angewohnheit»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner feierte mit Sebastian Vettel viele Erfolge und vier Titel-Triumphe. Der Brite erinnert sich an eine Angewohnheit des Deutschen, die einige Fans als Provokation empfanden.

Mit Sebastian Vettel verabschiedete sich einer der beliebtesten GP-Fahrer der letzten Jahre aus der Königsklasse. Der vierfache Champion begeisterte viele Fans mit seinem cleveren Humor und seiner Fähigkeit, über den Rennsport-Tellerrand hinauszublicken. Doch der Heppenheimer war nicht immer so beliebt.

In seinen dominanten Jahren gab es einige Formel-1-Fans, die ihn nicht mochten – mehrheitlich aus den Lagern seiner Gegner Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Dazu trug gemäss Christian Horner auch eine Geste des Deutschen bei. Im Red Bull-Podcast «Talking Bull» erinnert sich der Red Bull Racing-Teamchef, der mit Vettel vier WM-Titel und viele GP-Siege feierte: «Sebastian streckte dir den Finger ins Gesicht, wenn er aus dem Auto stieg.»

«Er hatte wirklich diese nervige Angewohnheit, den Zeigefinger in die Luft zu strecken», erzählt Horner, der aber auch die Erfolgsserie des damaligen Dauersiegers als Grund für die Kritik an Vettel anführt. «Ich denke es ist in jeder Sportart so, dass ein Seriensieger an Popularität einbüsst.»

«Hinzu kam, dass Sebastian seine Privatsphäre wahrte und nicht viel von sich preisgab. Die Leute sahen so nicht, wie er wirklich war. Aber als er älter wurde, änderte sich das und er fühlte sich wohler, wenn er zeigte, wer er war. Die Leute sahen seinen Charakter und die Werte, für die er einsteht, und sie mochten ihn sehr. Am Ende seiner Karriere war er unglaublich beliebt», ergänzt der Brite.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1