McLaren: Verhaltene Prognose trotz Upgrade

Lando Norris und Oscar Piastri werden in Baku mit einem umfangreichen Upgrade ausrücken

Das McLaren-Team erlebte einen enttäuschenden Start in die Saison, erst in Melbourne gab es die ersten WM-Punkte. Ein grösseres Weiterentwicklungspaket soll helfen. Dennoch bleibt Teamchef Andrea Stella vorsichtig.

Nach den ersten drei Rennwochenenden der Saison belegt das McLaren-Team den fünften WM-Rang. Die ersten Punkte eroberten Lando Norris und Rookie Oscar Piastri erst beim dritten Kräftemessen im Albert Park von Melbourne mit den Plätzen 6 und 8. Dass es beide Fahrer in die Punkte schaffen täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Rennstall aus Woking nachlegen muss.

Das weiss auch Andrea Stella. Der Teamchef sagt: «Obwohl das Ergebnis in Australien positiv war, wissen wir, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben, und die Zeit abseits der Rennstrecke war für das Werk sehr arbeitsreich. Und bringen auch einige neue Komponenten für den MCL60 mit.»

Gleichzeitig warnt der Italiener: «Wir wissen, dass wir in Baku die meisten Vorteile dieser neuen Teile nicht sofort sehen werden. Und das ist nur einer von vielen Schritten in einem umfassenderen Plan, um uns in der Konstrukteurswertung voranzubringen.»

Und Stella betont: «Das Team freut sich auch auf das erste Wochenende mit dem neuen Sprint-Format. Auf einem Strassenkurs sind solche Veranstaltungen immer mit einem grösseren Risiko verbunden, aber das Team hat sich gut vorbereitet und wir freuen uns darauf, wieder Rennen zu fahren.»

Norris sagt über das anstehende Wochenende: «Ich freue mich, dass wir wieder auf einem Strassenkurs fahren und das neue Sprintformat ausprobieren werden. Ich bin gespannt, wie es funktionieren wird, hoffentlich wird es unterhaltsam für die Fans. Die Strecke ist eng und es gibt viele Gelegenheiten, Fehler zu machen. Es ist wichtig, diese zu vermeiden, speziell mit den neuen Teilen, die wir an diesem Wochenende ausprobieren wollen.»

Auch Piastri freut sich auf die Rückkehr auf die Rennstrecke. Er erklärt: «Ich fühle mich nach der dreiwöchigen Pause ausgeruht und bereit, um wieder loszulegen. Ich kenne diesen Strassenkurs bereits aus der Formel 2 und es ist eine coole Strecke vor einer schönen Kulisse. Die Fahrzeugabstimmung ist knifflig, da die Piste lange Geraden und engere Abschnitte umfasst.»

Und der Formel-1-Neuling aus Australien sagt: «Wir haben viel im Simulator gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir schon am Freitag gut zurechtkommen, vor allem angesichts des Sprint-Formats, das ich erstmals in der Formel 1 erleben werde. Ich hoffe, dass ich den Schwung von Australien mitnehmen kann, nachdem ich dort meine ersten Formel-1-Punkte erzielt habe. Wir haben aber noch viel Arbeit und einen langen Weg vor uns, also werde ich konzentriert und hart weiterarbeiten.»

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1