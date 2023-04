Max Verstappen: Formel 1 bis 2028 und dann Schluss?

​Weltmeister Max Verstappen hat bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unterzeichnet. Der Niederländer sagt: So lange wie Fernando Alonso wird er nicht in der Königsklasse bleiben. Ist schon Ende 2028 Schluss?

Vor kurzem hat sich GP-Sieger Ralf Schumacher aufgeregt. Der frühere Williams- und Toyota-Fahrer konnte eine Aussage von Max Verstappen nicht verstehen. Der Niederländer hatte ich Australien gesagt: «Es ist kein Geheimnis – ich bin kein Fan von Sprint-Wochenenden. Wir sollten nicht zu sehr mit der Formel 1 experimentieren, denn sonst könnte uns die Seele der Königsklasse verloren gehen. Ich hoffe, es gibt nicht mehr allzu viele Veränderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein.»

Schumacher sagte dazu: «Die Formel 1 ist viel grösser ist als jedes Individuum. Der langjährige Serien-Promoter Bernie Ecclestone ist auch weg, und ohne ihn gäbe es diese Formel 1 nicht. Jetzt ist sie erfolgreicher denn je. Von daher soll Verstappen die Königsklasse und ihre Änderungen akzeptieren oder seine Sachen packen und gehen.»

In Baku nun hat Max Verstappen zu diesem Thema vertieft: «Was ich meinte, ist – man muss sich die Frage stellen, ob dieser scheinbar endlose Ausbau des Rennprogramms es wirklich wert ist. Ich liebe den Sport. Ich liebe es auch, Rennen zu gewinnen. Und klar führe ich ein schönes Leben. Aber es gibt im Laufe einer Karriere immer einen Punkt, an dem du in deinem Leben etwas Neues machen willst.»

«Ich bin bis Ende 2028 unter Vertrag. Und bis dann werde ich mir das alles anschauen. Wenn es mir zu viel werden sollte, dann es ist wohl Zeit für eine Veränderung. Du musst dich im Spiegel ansehen und fragen – bin ich noch motiviert? Heute ist das natürlich so, doch ich bin sicher, irgendwann werde ich Lust auf etwas Anderes spüren.»



«Ich weiss, dass dies für Aussenstehende seltsam klingen mag. Wo ich doch Formel-1-Fahrer bin und so erfolgreich sein darf. An ihrer Stelle würde ich es vielleicht auch nicht verstehen. Mein Leben ist fabelhaft, aber für alles gibt es Grenzen.»