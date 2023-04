Live-Ticker Baku-GP: Max Verstappen will erste Pole

Max Verstappen will erstmals in Baku vom besten Startplatz losfahren

​Live-Ticker vom Abschlusstraining zum Grossen Preis von Aserbaidschan in den Strassen der Hauptstadt Baku: Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) jagt seine erste Pole-Position auf dem tückischen Kurs.

Seit dem Samstag vor dem WM-Finale von Abu Dhabi im vergangenen November stehen nur noch Autos von Red Bull Racing auf der Pole-Position: Max Verstappen in Abu Dhabi 2022 und Bahrain 2023, danach war die Reihe am Mexikaner Sergio Pérez in Saudi-Arabien, in Australien eroberte Weltmeister Verstappen seine 22. Pole.

In Baku konnte sich der niederländische Weltmeister bislang noch nie den besten Startplatz sichern, das will er an diesem Freitag, 28. April, ändern. Ob das klappt, können Sie hier in unseren Live-Ticker verfolgen.