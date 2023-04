Nico Hülkenberg (Haas): «Haben uns gut vorbereitet»

Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg durfte in Melbourne seine ersten WM-Punkte feiern. Die Pause danach nutzte er, um sich auf die anstehenden GP vorzubereiten. Entsprechend gut gelaunt startet er ins Baku-Wochenende.

Für Nico Hülkenberg verlief das jüngste Formel-1-Rennen in Australien ganz nach Wunsch. Der Deutsche fuhr mit dem siebten Platz seine ersten sechs WM-Punkte ein und rückte dadurch auf den neunten Platz vor. Damit reihte er sich direkt vor Charles Leclerc ein, der auch sechs WM-Zähler auf dem Konto hat, in der Gesamtbilanz der ersten drei WM-Läufe aber schlechter als der Deutsche abschneidet.

Hülkenberg nutzte die anschliessende Pause, um seine Batterien wieder aufzuladen, wie er vor dem Start des Sprint-Wochenendes in Baku erzählte: «Ich hatte eine Pause und verbrachte diese Zeit zuhause mit meiner Familie. Natürlich haben wir nach dem Rennen in Baku noch etwas Analyse-Arbeit geleistet und ich war auch in Italien, um mich im Simulator auf das Rennen hier und den GP in Miami vorzubereiten.»

«Ich habe natürlich auch mein Fitnesstraining absolviert und mich ganz allgemein auf die arbeitsreichen Wochen, die vor uns liegen, vorbereitet, denn wenn ich mich nicht täusche werden wir nun zehn Rennen in 14 Wochen absolvieren», fuhr der 35-Jährige fort. «Wir werden sehen, ob wir den Schwung trotz der Pause mitnehmen konnten. Wir haben eben erst losgelegt und unser Auto besser kennengelernt und dann standen drei Wochen Pause an – in dieser Hinsicht war diese sicherlich nicht grossartig. Aber es ist für alle gleich», sagte er ausserdem.

Und zum Sprint sagte Hülkenberg: «Für mich wird es eine Premiere, aber ich schätze, es wird ähnlich wie bei meinen Einsätzen als Ersatzfahrer, da hatte ich auch wenig Zeit, um mich vorzubereiten. Aber ich kenne das aus den Nachwuchsklassen und das mochte ich damals. Es wird sicherlich intensiv, aber ich freue mich darauf, auch wenn es eine grössere Herausforderung ist.»

WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1