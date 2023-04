Rote Flagge in Baku: Rauchzeichen von Pierre Gasly

Nach nur 15 Minuten musste das erste freie Training auf dem Strassenkurs von Baku unterbrochen werden. Grund dafür war Pierre Gaslys Alpine-Renner, der seinen Wagen mit rauchendem Heck abstellen musste.

Die GP-Stars und ihre Teams verloren im freien Training in Baku keine Zeit, schliesslich bestritten sie am Freitagmorgen die einzige freie Trainingssession. Champion Max Verstappen war der Erste auf der Bahn, er bekam schnell Gesellschaft, denn nach nur einer Minute hatte das halbe Feld bereits die Boxen verlassen. Der Red Bull Racing-Star rückte wie die meisten Fahrer den Medium-Reifen aus, einzig Nyck de Vries und Yuki Tsunoda wählten gleich die weiche Mischung, während Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Lando Norris und Charles Leclerc die Arbeit auf den harten Reifen aufnahmen.

Es dauerte nicht lange, bis am Strassenkurs, der nur über wenige Auslaufzonen verfügt, die gelben Flaggen geschwenkt wurden. Norris geriet in der ersten Kurve ins Aus, konnte aber weiterfahren. Das gleiche Schicksal ereilte kurz darauf Magnussen, und auch Logan Sargeant vertat sich an gleicher Stelle. Mit ganz anderen Problemen kämpfte Lewis Hamilton, der über Funk Probleme mit dem Bremspedal bekundete. Kurz darauf bestätigte auch George Russell Sorgen mit den Bremsen.

An der Spitze wechselten sich die Fahrer in den ersten Minuten ab, Sainz kam der Mauer in der fünften Kurve so nahe, dass er Spuren hinterliess, aber auch er hatte Glück im Unglück und konnte weiterfahren. Tsunoda wurde von einem Plattfuss eingebremst, nachdem er der Streckenbegrenzung zu nahe gekommen war, während Leclerc nach knapp 10 Minuten mit 1:45,129 min die Spitzenposition übernahm. Verstappen belegte zu diesem Zeitpunkt Platz 2, und damit wollte er sich nicht begnügen. Kurz darauf übernahm er mit 1:43,834 min die Spitze.

Es blieb spannend für die Zuschauer, als nächster Pilot vertat sich Rookie Oscar Piastri, der in der zweiten Kurve einen Dreher hinlegte, danach aber weiterfahren konnte. Pierre Gasly reihte sich in die Liste jener Piloten ein, die neben die Strecke fuhren, der Franzose vertat sich in der ersten Kurve und war kurz darauf mit rauchendem Heck unterwegs, weshalb die rote Flagge geschwenkt wurde.