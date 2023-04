Lewis Hamilton (Mercedes/5.): «Mehr Speed geht nicht»

​Das Qualifying zum Grossen Preis von Aserbaidschan war für die Fahrer ein hartes Stück Arbeit. Auch Lewis Hamilton konnte einen Mauerkuss nicht verhindern und landete am Ende auf dem fünften Startplatz.

Lewis Hamilton hat im Abschlusstraining zum Aserbaidschan-GP den fünften Startplatz erkämpft. Gut für den Rekord-Champion: Er hat erstmals in der Saison 2023 seinen Mercedes-Stallgefährten Charles Leclerc hinter sich gelassen. Schlecht für den Rekord-Champion: Der Rückstand auf den Quali-Schnellsten Charles Leclerc im Ferrari beträgt fast eine Sekunde.

Der 103-fache GP-Sieger sagt: «Wir fahren uns hier die Seele aus dem Leib, aber es ist in Baku jeweils knifflig, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Das Timing muss perfekt sein aus Position auf der Bahn, Reifenaufwärmen, deiner hoffentlich fehlerfreien Runde, das alles ist hier schwieriger als auf manch anderer Bahn.»

«Im zweiten Quali-Teil hatte ich Mühe und schaffte es als Zehnter eben noch ins dritte Quali-Segment.»

Um genau zu sein, war Lewis da vier Tausendstelsekunden schneller als sein Stallgefährte Russell, das brachte Hamilton weiter und bedeutete für George das Aus.

Hamilton weiter: «Ich wusste, dass ich schneller fahren kann, aber ich brachte keine saubere Runde zusammen. Ganz anders dann in Q3, da war mein bester Versuch wirklich sehr gut.»



«Wir müssen ehrlich sagen: Das ist der Speed, den unser Auto hat, mehr geht nicht. Vielleicht finden wir bei Datenstudium heute Abend noch den einen oder anderen Kniff, um am Samstag zulegen zu können.»



«Wir arbeiten an Verbesserungen, aber der grosse Schritt vorwärts ist für hier noch nicht bereit. Und dieses Evo-Paket soll uns dann der Spitze erheblich näher bringen. Derzeit sind wir auf den Geraden zu langsam, das müssen wir korrigieren. Der Wagen ist nach wie vor nicht einfach zu fahren, ich bin daher mit meiner Position in der dritten Startreihe zufrieden.»





Qualifying, Aserbaidschan

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,203 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,391

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:40,495

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,016

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,177

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,253

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,281

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:41,581

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:41,611

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,611

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,654

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,798

13. Alex Albon (T), Williams, 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:42,395

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,755

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,417

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,853

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:55,282