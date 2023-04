Fernando Alonso & Lewis Hamilton: Immer noch schnell

Fernando Alonso und Lewis Hamilton können immer noch mit den jungen Fahrern mithalten. Das liegt nicht an den modernen GP-Autos, wie Aston Martin-Ingenieur Tom McCullough und Mercedes-Technikchef James Allison betonen.

Die meisten Formel-1-Stars beenden ihre Karrieren relativ früh, denn je älter ein Fahrer wird, desto schwieriger wird es, mit den jungen Piloten im Feld mitzuhalten. Eine Ausnahme ist Fernando Alonso, der auch mit 41 Jahren auf Augenhöhe mit der neuen Generation von GP-Stars kämpfen kann. Und as liegt nicht etwa an den heutigen GP-Rennern, ist sich Aston Martin-Ingenieur Tom McCullough sicher.

Der Brite betonte am Rande des Strassenkurses von Baku: «Ich denke, es ist immer noch körperlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die aktuellen Formel-1-Fahrzeuge zu bewegen, zum Beispiel, wenn man in Singapur ein paar Stunden fahren muss.» Und er erklärte: «Fernando ist sehr erfolgshungrig, deshalb arbeitet und trainiert er wirklich hart.»

«Er kam in Abu Dhabi an Bord und wir arbeiteten mit ihm, dabei war er sehr selbstkritisch. Er will immer ein noch höheres Niveau erreichen und im Winter arbeitete er noch härter als zuvor. Vielleicht muss man auch härter als ein 20-Jähriger arbeiten, wenn man älter ist. Aber er ist auch so motiviert und bereit, jede Herausforderung zu meistern, dass er keine Probleme damit hat, mitzuhalten», lobt McCullough den zweifachen Weltmeister.

Das gleiche Erfolgsrezept vermutet Mercedes-Technikchef James Allison auch bei Lewis Hamilton, der mit seinen 38 Jahren auch schon zu den ältesten Fahrern im GP-Feld gehört. «Ich denke, das liegt nicht am Sport oder der Entwicklung, die der Sport durchgemacht hat, sondern an den Eigenschaften von Lewis. Er ist auf die gleiche Art motiviert und selbstkritisch, wie Tom Fernando beschrieben hat. Und er ist immer noch in der Lage, das Auto wie ein junger Kerl zu fahren. Deshalb denke ich, dass es mehr mit den Fahrern als mit dem Sport zu tun hat, wenn sie auch als ältere Piloten vorne mitfahren können.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,203 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,391

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:40,495

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,016

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,177

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,253

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,281

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:41,581

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:41,611

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,611

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,654

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,798

13. Alex Albon (T), Williams, 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:42,395

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:42,755

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,417

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,853

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:55,282