Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Da war eine Katze»

​Platz 2 für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc im Baku-Sprint, der Monegasse zeigte im 17-Runden-Rennen eine gute Leistung – und enthüllte danach Details über einen seltenen Besucher auf der Rennstrecke.

Klar hofften die treuen Tifosi auf einen Sieg, als Charles Leclerc mit seinem Ferrari von Pole in den Baku-Sprint gehen konnte. Aber gegen Sergio Pérez und Red Bull Racing war letztlich nichts zu machen. Und Leclerc profitierte davon, dass der Wagen von Max Verstappen beschädigt war (nach Kollision mit dem Mercedes von George Russell).

Charles nach dem Sprint: «Ich hatte mir vor dem Start gesagt – wenn ich nicht gewinnen kann, dann will ich eben so viele Punkte holen wie es nur geht, und das habe ich geschafft.»

«Ich werde versuchen, das morgen besser zu machen, aber meine Aufgabe wird noch kniffliger. Denn schon heute war der Reifenabbau grösser als am Wagen von Pérez, und unter normalen Umständen hätte ich wohl auch Max nicht halten können.»

«Ich habe Sergio nicht allzu viele Gegenwehr geboten, mir war klar, dass er ein stattliches Stück schneller ist. Ich wollte vielmehr meine Reifen schonen, um möglichst vor Max ins Ziel zu kommen.»

Zwischendurch stockte den Tifosi der Atem, als Lecler am Funk von einem «cut» sprach – hatte also der Motor ausgesetzt?



Leclerc beginnt zu lachen: «Nein, nein, das habt ihr falsch verstanden. Ich sagte nicht cut, ich sagte cat. Da sass eine Katze auf der Strecke, und das Safety-Car musste fast bis zum Stillstand kommen, um der Samtpfote zu entgehen.»



Was ist die Leistung von Ferrari wert? Charles: «Nun, wir hatten schon in Australien Fortschritte erreicht, selbst wenn das im Ergebnis nicht so richtig zur Geltung kam. Dieser Trend hat sich hier bestätigt, so muss das weitergehen. Am besten schon morgen im Grand Prix.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1