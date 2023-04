Lewis Hamilton (Mercedes/7.): Kampf mit dem Auto

​Rang 7 und zwei WM-Punkte nach diskreter Darbietung von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton im Baku-Sprint. Der Engländer sagt: «Ich hatte mehr Mühe mit dem Wagen als im Qualifying.»

Einmal mehr hat Lewis Hamilton bei Mercedes gegen den jüngeren George Russell den Kürzeren gezogen: Russell wurde im Baku-Sprint Vierter, seine Attacke gegen Max Verstappen war das Salz in der samstäglichen Formel-1-Suppe.

Und der 103-fache GP-Sieger Hamilton? Der schwamm eher unauffällig im Mittelfeld mit und wurde Siebter.

Danach sagte der 38-jährige Engländer über sein Auto und sein Rennen: «Es war ein Kampf. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass dies die aufregendsten 17 Runden meiner Rennkarriere gewesen sind. Jedenfalls hatte ich mehr Mühe mit dem Wagen als im Qualifying.»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin kennt den Grund: «Bei Lewis war die Fahrzeugbalance nicht so gut wie am Wagen von George, das hat zu einem stärkeren Abbau der Hinterreifen als erwartet geführt.»



Hamilton glaubt nicht, dass die Mercedes-Fans mit einem Wunder rechnen dürfen, wenn es am Sonntag in den Grand Prix geht. «Das ist der Speed, den wir haben, auch am Renntag. Ich habe heute viel darüber gelernt, was das Verhalten des Autos auf dieser Strecke im Renntrimm angeht. Das sollte mir in Sachen Abstimmung für den Grand Prix helfen – und das sollte mir am Sonntag helfen, mehr Tempo machen zu können.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1