Damon Hill zu Max Verstappen: «Schlechter Verlierer»

​Formel-1-Champion Damon Hill kann das Verhalten von Formel-1-Champion Max Verstappen nicht verstehen. Der Engländer bezeichnet den Niederländer als schlechten Verlierer und als Sturkopf.

Für Damon Hill ist Red Bull Racing-Star Max Verstappen in Baku gleich in zwei Fettnäpfchen getreten. Da wäre zunächst mal die anhaltende Kritik des Niederländers am Sprint-Format.

Verstappen spottete: «Das könnt ihr alles über Bord werfen. Wir sollten zum alten System zurückkehren und lieber darauf achten, eine höhere Leistungsdichte im Feld zu erreichen. Das wäre viel gescheiter als all diese künstlichen Eingriffe.»

Damon Hill, 22-facher GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister 1996, meint dazu ironisch: «Vielleicht sollten wir ja Max besser den WM-Pokal gleich überreichen und uns nicht weiter um all das kümmern. Das ist schon derb. Das zeugt von einem schlechten Verlierer. Der Wettbewerb ist für alle gleich. Max sollte ans Rennen denken und an den Titel, er sollte den Sprint hinter sich lassen.»

Zweiter Aufreger: Das Duell Russell gegen Verstappen, mit kaputtem Seitenkasten bei Max und der Bezeichnung Blödmann für den Briten.

Der 62-jährige Hill sagt dazu: «Das ist genau die Einstellung, die wir früher bei Senna oder Schumacher erlebt haben. Solche Fahrer können einfach nicht akzeptieren, dass sie bei einem Vorfall möglicherweise so etwas wie eine Mitschuld tragen.»



«Fakt ist, dass Max und George beide harte Racer sind, und wenn zwei Piloten dieser Klasse aneinander geraten, dann gerät halt mindestens einer in die Klemme.»



«Eigentlich müsste Verstappen ja wissen, wie das ist. So eine Aktion hat er gegen Hamilton in Monza 2021 versucht. Damals hat er sich ein Eigentor geschossen.»





Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1