Charles Leclerc (3.): Knallhartes Urteil über Ferrari

​25. Podestplatz für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim vierten WM-Lauf 2023 auf dem Baku City Circuit von Aserbaidschan, der erste Podestplatz für Ferrari in dieser Saison. Aber das Grundproblem von Ferrari bleibt.

Klar hatte Charles Leclerc damit geliebäugelt, dass er beim Grossen Preis von Aserbaidschan den Sieg einfahren kann. Chaotische Rennen sind in Baku der Normalfall, daher wusste der 25-jährige Monegasse vor dem Start – hier ist alles möglich.

Aber dann kam ein verhältnismässig zahmer Grand Prix, gemessen an früheren Baku-Rennen, und es wurde einmal mehr klar: Im Renntrimm kann Ferrari nicht mithalten mit Red Bull Racing

Leclerc hielt Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso auf Distanz und holte für Ferrari den ersten Podestplatz der Saison, seinen 25. in der Königsklasse (gleich viele wie Jacky Ickx).

Danach sagt Charles: «Wir haben das Fahrverhalten des Autos seit Anfang der Saison verbessert, weil wir den Wagen immer besser kennen. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aston Martin war heute wieder schnell, und an die Spitze möchte ich derzeit gar nicht denken – Red Bull Racing musste doch überhaupt noch nie in einem Rennen volles Tempo machen.»

«Fernando Alonso hat richtig Druck gemacht. Ich wusste von Anfang an, was seine Absicht ist. Er ist dafür bekannt, seine Reifen zu schonen, um dann am Ende Attacke zu machen. Also habe ich versucht, heute das Gleiche zu tun. Das hat geklappt.»



Leclerc sagt schonungslos: «Wir sind gemessen am ersten Saisonrennen der Spitze ein wenig näher gerückt, und mit vollem Risiko auf eine Runde in der Quali können wir Red Bull Racing sogar schlagen. Aber Fakt bleibt – wir sind zu langsam, unser Renntempo ist ungenügend, da hinken wir nicht nur RBR hinterher, sondern auch Aston Martin.»



«Wenn wir uns die Rennen anschauen, dann sind wir mal am Anfang eines Segments zu langsam, weil wir die Reifen nicht auf Temperatur bringen, oder am Ende, weil dann die Walzen zum Überhitzen neigen. Das müssen wir uns alles anschauen und aus der Welt schaffen, wenn wir aus eigener Kraft Rennen gewinnen wollen.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1