Fernando Alonso (6.): «Ferrari hatte Glück»

Fernando Alonso kam im Grand Prix in Baku hinter Charles Leclerc auf dem vierten Platz ins Ziel. Der zweifache Weltmeister zählte hinterher auf, welche Faktoren der Konkurrenz in die Hände spielten.

Fürs Podest hatte es diesmal nicht gereicht: Im GP von Baku musste sich Fernando Alonso nach drei dritten Plätzen in Folge mit dem vierten Rang begnügen. Vor ihm kreuzte Ferrari-Star Charles Leclerc die Ziellinie als Dritter und der Aston Martin-Star ist sich sicher: «Ferrari hate Glück.» Im «Sky Sports F1»-Gespräch sagte er: «Der harte Reifen baute weniger stark ab als erwartet.»

«Wir haben ihn eingesetzt, als das Safety-Car rauskam und da waren noch 38 Runden zu fahren. Und er hielt ganz gut. Am Ende zogen noch einige Wolken auf und die Temperaturen fielen. Ich denke, auf den Medium-Reifen hatten die Ferrari am Anfang mit viel Abbau zu kämpfen, in einem normalen, heissen Rennen hätten sie also mehr Mühe gehabt. Aber heute war gut für sie. Doch Miami wird eine andere Geschichte werden», analysierte der Spanier.

Und mit Blick auf die eigene Leistung fasste der 41-Jährige zusammen: «Ich denke, die Bilanz ist, dass wir bei Aston Martin ein kniffliges Baku-Wochenende hatten, wegen des DRS-Problems und mit der Abstimmung waren wir in allen Sessions auch nicht so schnell. Ferrari hatte hingegen das perfekte Wochenende, mit der Pole fürs Hauptrennen und auch für den Sprint. Sie hatten ein superschnelles Auto, insgesamt müssen also wir zufrieden sein.»

Dass er im Rennen über Funk Tipps an seinen Teamkollegen Lance Stroll gab, der als Siebter ins Ziel kam, war natürlich auch ein Thema. Alonso dazu: «Wir wissen genau, in welcher Situation wir sind, und wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so schnell sind. Im Werk zuhause leistet Jeder einen ausserordentlich guten Job und uns ist das bewusst. Deshalb versuchen Lance und ich, dem Team so gut wie möglich zu helfen. Und wenn wir etwas finden, das wir zuvor nicht besprochen haben, teilen wir uns das über Funk gleich mit. Derzeit läuft alles perfekt und das ist wohl auch unsere grosse Stärke und mit ein Grund, warum wir den zweiten WM-Rang belegen. Wir denken in erster Linie ans Team.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1