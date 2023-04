Nico Hülkenberg (17.): «Die Hoffnung stirbt zuletzt»

«Es hat im Simulator sehr gut funktioniert», sagte Nico Hülkenberg über das Setup, mit dem er das Baku-Wochenende in Angriff genommen hatte

Nico Hülkenberg startete aus der Boxengasse auf harten Reifen ins Baku-Rennen. Er bog lange nicht an die Box ab und war entsprechend lange auf Punkte-Kurs. Am Ende musste er sich aber mit Platz 17 begnügen.

Nico Hülkenberg wusste schon vor dem Baku-GP am Sonntag: «Uns erwartet ein hartes Rennen.» Denn sein Team änderte noch einmal das ganze Set-up, weshalb der Haas-Pilot aus der Boxengasse losfahren musste. Er fuhr auf den harten Reifen los und zögerte seinen Stopp so lange wie möglich raus, erst kurz vor dem Ende bog er an die Box ab – und fiel dadurch auf den 17. Platz zurück.

Hinterher berichtete der Deutsche bei «ORF»: «Es war kein ereignisreiches Rennen, ich bin gefühlt einen halben Tag lang dem Alpine-Renner vor mir gefolgt und hatte Lando Norris hinter mir. Es war eigentlich ein Sprint für mich, ich bin volle Lotte gefahren, und das musste ich auch, um im DRS-Zug zu bleiben und mit Esteban Ocon mitzukommen.»

«Es fühlte sich besser an als noch am Samstag, auch wenn natürlich das Ergebnis nicht gekommen ist. Aber wir mussten einmal den Reset-Knopf drücken. Wir sind hergekommen mit einer Abstimmung, die ein bisschen anders ist. Wir wollten etwas ausprobieren, bei dem wir dachten, dass es hier richtig gut gehen kann. Es hat im Simulator auch sehr gut funktioniert, aber leider in der Realität nicht. Das mussten wir im Sprint auf die harte Art und Weise lernen und darum haben wir den Notausgang gewählt und das alte Auto hergestellt, deshalb mussten wir aus der Boxengasse starten», schilderte Hülkenberg.

Zu seinem späten Stopp sagte der 35-Jährige: «Ich weiss auch nicht, warum der so spät kam – ich denke die Hoffnung war einfach da, dass noch irgendetwas passiert. Ich weiss jetzt nicht, wann der ideale Zeitpunkt gewesen wäre, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1