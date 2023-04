Lewis Hamilton (Mercedes/6.): Ein neues Fragezeichen

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat beim Grossen Preis von Aserbaidschan den sechsten Platz eingefahren. Der Engländer sagt: «Ich zähle die Tage, bis unsere Verbesserungen ans Auto kommen.»

Rang 6 für Lewis Hamilton, Platz 8 für George Russell, damit muss sich das erfolgverwöhnte Mercedes-Team in Baku zufrieden geben. Die beiden englischen Rennfahrer brauchen viel Geduld.

Hamilton nach dem Strassen-GP von Baku: «Wir wussten ziemlich früh, dass es einige Rennwochenenden dauern würde, bis wir mit Evo-Teilen Fortschritte machen. Ich zähle die Tage, bis unsere Verbesserungen ans Auto kommen.»

Aber für den Rekord-Champion taucht das nächste Fragezeichen auf: «Wir wissen natürlich nicht, wie gut dieses Upgrade sein wird. Ich hoffe, es verleiht unserer Saison frischen Schwung.»

Intern ist bei Mercedes zu hören: Der Schritt soll gross genug sein, um an Ferrari und Aston Martin vorbei zu ziehen. Den Beweis dafür werden wir in Imola erleben.

Lewis weiter: «Was Miami angeht, so kämpften wir dort vor einem Jahr mit diesem lästigen Hüpfen des Autos. Dieses Phänomen haben wir 2023 nicht mehr, also sollte es besser laufen. Das wird nicht reichen, um Red Bull Racing zu gefährden, aber wenn wir es mit Aston Martin aufnehmen könnten, dann wäre das prima.»



Hat Mercedes in Aserbaidschan das Beste aus den Möglichkeiten gemacht? Lewis: «Ja, das finde ich. Unsere Vorbereitung war top, die Einstellung im Team stimmt, wir haben nichts falsch gemacht, aber mehr war eben in Sachen Speed nicht drin.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1