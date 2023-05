Damon Hill: «Max Verstappen ist von der Rolle»

​Der englische Formel-1-Weltmeister hatte Max Verstappen schon nach dem Sprint vom 29. April kritisiert, der Niederländer sei ein Sturkopf und ein schlechter Verlierer. Nach dem Aserbaidschan-GP legt Hill nach.

Starker Tobak vom 62-jährigen Damon Hill. Der Formel-1-Weltmeister des Jahres 1996 sagte nach dem Baku-Sprint: «Max Verstappen ist ein schlechter Verlierer und ein Sturkopf.» Der 22-fache GP-Sieger bezog sich auf die Berührung zwischen Verstappen und Mercedes-Fahrer George Russell sowie auf die anhaltende Kritik Verstappens am Sprint-Format in der Formel 1.

Nach dem Grossen Preis von Aserbaidschan hat Hill gegen den Red Bull Racing-Fahrer nachgelegt. Hill als GP-Experte unserer Kollegen von der britischen Sky: «Max Verstappen ist das ganze Wochenende lang von der Rolle gewesem. Er ist im Sprint unter seinen Möglichkeiten gefahren, und dann diese ständige Kritik am Wochenend-Format.»

«Dazu spricht er immer wieder davon, nicht länger zu fahren zu wollen als mit 30. Das finde ich ein wenig merkwürdig. Wieso redet er darüber in einer Phase, in welcher er auf der Jagd nach seinem dritten WM-Titel in Folge ist?»

Verstappen hatte zum Sprint-Ablauf gesagt: «Das könnt ihr alles über Bord werfen. Wir sollten zum alten System zurückkehren und lieber darauf achten, eine höhere Leistungsdichte im Feld zu erreichen. Das wäre viel gescheiter als all diese künstlichen Eingriffe.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1