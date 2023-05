Nico Hülkenberg: «Dachten, das ist kein Risiko»

Nico Hülkenberg musste den GP in Baku aus der Boxengasse in Angriff nehmen, weil sich das Haas-Team bei der Fahrzeugabstimmung geirrt hatte. Der Deutsche sprach hinterher über die Schwierigkeiten, die er dadurch hatte.

Für Nico Hülkenberg und sein Haas-Team verlief das Rennwochenende in Baku nicht nach Plan. Der Deutsche kämpfte mit seinem Dienstwagen und das Team entschied sich deshalb, nach dem Sprint die Fahrzeugabstimmung zu verändern, weshalb er aus der Boxengasse losfahren musste.

Hülkenberg erklärte bei «ORF» nach dem Rennen, das er auf Position 17 beendete, weil er wegen eines späten Stopps zurückgefallen war: «Das Fahrzeug hat sich nicht so verhalten, wie wir es erhofft und gedacht hatten. Die Harmonie war einfach nicht da, es war ganz schwer für mich, einen Rhythmus zu finden.»

Dies lag am Set-up, mit dem das Team ins Wochenende startete: «Das war eigentlich nichts, bei dem wir dachten, dass es ein Risiko ist, wenn wir damit loslegen. Denn es wurde bereits in der Vergangenheit in Baku erfolgreich umgesetzt. Aber mit nur einer Stunde Training war es schwierig. Und im Qualifying am Freitag war dann auch schnell das Licht aus. Das müssen wir nochmals analysieren», betonte der 35-Jährige.

Das neue Sprint-Format bezeichnete Hülkenberg als «intensiv». Dass kleinere Teams wie der Haas-Rennstall, die weniger Mittel zur Simulation haben, im Nachteil sind, wollte er nicht bestätigen: «Es geht immer darum, wie konkurrenzfähig dein Auto ist. Und ich denke, das hier ist aus dem Stand heraus nicht unsere Paradestrecke, denn hier ist mittlerer bis wenig Abtrieb gefragt. Das taugt dem Auto nicht so gut wie eine Strecke mit hohem Abtriebsniveau. So gesehen freue ich mich auf das nächste Rennen in Miami, da haben wir den dicken Flügel wieder drauf.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams