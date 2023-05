Siege in Baku: «Niemand hält mit Red Bull Schritt» 02.05.2023 - 07:47 Von Rob La Salle

© LAT Red Bull Racing dominiert

Sergio Pérez fuhr in Baku in Sprint und GP jeweils einen Sieg ein. Klar wurde: Red Bull Racing bleibt in der Formel 1 das Maß der Dinge. Für Pérez gibt es jede Menge Lob.