Ralf Schumacher: Pérez weg? «Red Bull hätte Optionen»

In seiner Sky-Kolumne geht Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher noch einmal auf Red Bull Racing und die Paarung Verstappen/Pérez ein. Dabei nennt Schumacher auch die Ersatz-Optionen.

Sergio Pérez hat den Rückstand auf Max Verstappen in Baku auf sechs Punkte verkürzt. Auch wenn er im Rahmen seines «Doppelsiegs» beim GP am Sonntag Glück hatte, richtete er eine Ansage in Richtung seines Teamkollegen.

«Ich kämpfe definitiv um den Titel», sagte der Mexikaner, und er bekräftigte es gleich mehrmals: «Wer in diesem unglaublichen Auto sitzt und nicht Weltmeister werden möchte, hat eine falsche Einstellung.»

Sky-Experte Ralf Schumacher sieht das ein wenig anders. Er glaube mit Blick auf den WM-Kampf, «dass er nicht die Konstanz von Verstappen hat», so Schumacher in seiner Sky-Kolumne: «Er macht unter Druck auch mal einen Fehler, wenn er nicht so glücklich mit dem Auto ist. Verstappen macht diese Fehler nicht und daher denke ich, dass er über das Jahr hinweg der bessere Fahrer sein wird.»

Auch zu Gerüchten im Fahrerlager zur Zukunft von Pérez äußerte sich Schumacher nochmals. Bereits im Rahmen der TV-Übertragung hatte er erklärt: «Es ist aus meiner Sicht eindeutig, dass sich die Verstappen-Seite einen neuen Teamkollegen wünscht. Diese Gerüchte höre ich überall.»

In der Kolumne vertiefte er: «Red Bull hätte Optionen: Es gibt einen Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo ist noch da und es gibt auch genügend Fahrer auf dem Markt. Wenn es ein gestörtes Verhältnis zwischen Verstappen und Perez gibt, dann würde es Sinn ergeben, sich vom Mexikaner zu trennen.»

Schumacher meint, wenn man genau hinschaue, erkenne man, «dass sich die Teamkollegen nicht gut verstehen. Und wenn ein Team zwei Piloten hat, die nicht miteinander harmonieren, dann ist das am Ende ein großer Nachteil für das Team», so Schumacher.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams