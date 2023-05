RBR-Titelkampf: Freie Fahrt für Verstappen und Pérez

In der Formel 1 liefern sich im Moment Max Verstappen und Sergio Pérez einen Kampf auf Augenhöhe. Und Teamchef Christian Horner bestätigt, dass beide freie Fahrt haben.

Ganze sechs Punkte Vorsprung hat Weltmeister Max Verstappen auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Zuletzt in Baku siegte der Mexikaner sowohl im Sprint als auch beim GP.

Kann Pérez dem Niederländer gefährlich werden? Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt mit Blick auf den WM-Kampf, «dass er nicht die Konstanz von Verstappen hat», so Schumacher in seiner Sky-Kolumne: «Er macht unter Druck auch mal einen Fehler, wenn er nicht so glücklich mit dem Auto ist. Verstappen macht diese Fehler nicht und daher denke ich, dass er über das Jahr hinweg der bessere Fahrer sein wird.»

Wie auch immer: Red-Bull-Teamchef Christian Horner betont, dass beide im Moment auf Augenhöhe kämpfen können, das Team wird nicht eingreifen.

«Im Moment sind es die beiden», sagte Horner in Baku. «Es gibt eine kleine Lücke zwischen uns und dem Rest des Feldes, aber es sind noch 19 Rennen zu fahren und fünf Sprintrennen. Es gibt eine große Anzahl von Rennen und eine Vielzahl von verschiedenen Strecken, so dass es zwischen den beiden hin und her gehen könnte.»

«Zuverlässigkeit wird ein Schlüsselfaktor sein, und wir konzentrieren uns im Moment eher darauf, einen Puffer zu den beiden Fahrern aufzubauen, denn wenn wir nach Europa zurückkehren, wird es sicher beträchtliche Upgrades [von den anderen Teams] geben», so Horner weiter.

«Sie wollen beide gewinnen, und ich denke, dass es darauf ankommt, was sie auf der Strecke machen. Sie konnten heute frei fahren, so wie sie es bisher das ganze Jahr über getan haben», sagte der Teamchef.

Und Horner stellte klar: «Solange die Interessen des Teams nicht größer sind als die Interessen der Fahrer, können sie frei fahren.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams