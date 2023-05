Toto Wolff: Gastdozent an der Harvard Business School

Toto Wolff, Miteigentümer, Geschäftsführer und Teamchef des Mercedes-Teams, wurde zum Executive Fellow an der Harvard Business School ernannt, wo er als Gastdozent neben Professor Anita Elberse tätig sein wird.

In dieser Funktion wird Wolff seine in einer der wettbewerbsintensivsten Branchen der Welt gewonnenen Erkenntnisse über High-Performance-Führung, Organisationskultur und persönliche Effektivität mit den MBA-Studenten teilen.

In den zehn Jahren, in denen der frühere Rennfahrer bislang an der Spitze des Mercedes-Teams gestanden hat, hat er die Mannschaft zu acht Konstrukteurs- und sieben Fahrer-Weltmeisterschaften geführt. Wolffs Partnerschaft mit der Harvard Business School unterstützt deren Mission, die Führungskräfte von morgen auszubilden und zu inspirieren.

Während der Formel 1-Saison 2021 erhielt Anita Elberse, Professorin an der Harvard Business School, Einblicke hinter die Kulissen des Mercedes Teams. Dabei konnte sie beobachten, wie es sich auf die Rennen vorbereitete, an diesen teilnahm und hinterher seine Performance analysierte. Das Ergebnis war eine Fallstudie der Harvard Business School mit dem Titel «Toto Wolff und das Mercedes Formel 1 Team», die Wolff seither den MBA-Studenten auf dem Campus mitbeibringt.

Die beiden arbeiteten gemeinsam auch an einem populären Artikel in der Harvard Business Review mit dem Titel «Nummer 1 in der Formel 1», in dem Professor Elberse die Führungsphilosophie von Wolff in sechs Lektionen zusammenfasst. Die Lektionen sollen Managern helfen, eine Gewinnerkultur zu entwickeln. Im Januar 2024 werden Wolff und Elberse gemeinsam einen Kurzkurs für MBA-Studenten im ersten und zweiten Jahr anbieten: «Mercedes F1: Führung eines High-Performance Teams.»

«Ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, weiterhin mit den unglaublich klugen jungen Köpfen in Harvard zu arbeiten», sagte Wolff. «Jedes Mal, wenn ich den Campus betrete, werde ich von der Neugier und dem Ehrgeiz der Studenten inspiriert und verlasse ihn angeregt durch das besondere Lernumfeld, das sie zusammen mit den brillanten Dozenten schaffen.»

«Wir freuen uns sehr darauf, Toto wieder auf dem Campus begrüßen zu dürfen», sagte Elberse. «Ich habe aus erster Hand erfahren, wie sehr unsere Studenten von Totos Führungserfahrung und seinem umfassenden Wissen darüber, wie man ein erfolgreiches Sport-Team leitet, profitieren. Mit Toto an Bord bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Entwicklung der Führungskräfte von morgen einen tiefgreifenden positiven Unterschied machen können.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams