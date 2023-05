Pérez im Kampf gegen Verstappen: Mehr Rosberg sein

Kann Sergio Pérez Weltmeister Max Verstappen in diesem Jahr tatsächlich gefährlich werden? Der Mexikaner muss dafür nicht nur im Auto liefern, sondern auch mental zulegen.

Motorsport ist auch Kopfsache. Viel spielt sich mental ab. Agieren zwei Fahrer auf Augenhöhe, können Psycho-Spielchen den Zweikampf entscheiden. Nach vier Rennwochenenden trennen Weltmeister Max Verstappen und seinen RBR-Teamkollegen Sergio Pérez nur sechs Punkte.

Kann Pérez in dieser Saison nach dem Titel greifen? Verstappen scheint der einzige ernsthafte Gegner zu sein, die Konkurrenz hinkt Red Bull Racing noch hinterher. Alles konzentriert sich im Moment also auf das Teamduell. Doch hat Pérez die Qualität?

Der frühere Formel-1-Fahrer Anthony Davidson sagte im Sky Sports F1 Podcast, dass das Auto von Red Bull besser zu seinem Stil passe.

«Er kommt besser mit dem Team und dem Gefühl für das Auto zurecht. Es braucht nur ein paar kleine Änderungen hier und da, damit ein Fahrer seinen Sweet Spot findet, wo er das Meiste aus dem Auto herausholen kann. Ich denke, er weiß, dass er dort ist», sagte Davidson.

Und da kommt die Psyche ins Spiel. «Du musst mehr Rosberg 2016 sein. Das ist es, was du tun musst. Mir wurde von den Teamchefs immer gesagt, ich sei zu nett. Ich glaube, sie hatten Recht. Das hat mich zu einem viel besseren Sportwagenfahrer gemacht, ich war mehr ein Teamplayer», sagte Davidson.

Es sei jetzt an der Zeit, dass Pérez aufhöre, «Mr Nice Guy» zu sein, so Davidson. «Er muss sich ein Beispiel an Rosberg 2016 nehmen und vielleicht, so sehr es auch schmerzen mag, der Typ sein, der er eigentlich nicht sein will.»

Rosberg gewann 2016 seinen einzigen Titel im Duell mit Lewis Hamilton vor allem auch aufgrund mentaler Stärke. Die soll Pérez auch gegen Verstappen einsetzen, rät Davidson.

«Er muss Max Verstappen unter die Haut gehen. Er muss ihn ärgern. Das ist sein Moment und es könnte seine einzige Chance sein. Ich denke, er weiß das und wir alle wissen es auch. Er ist so nah dran. Nach vier Rennen hat er nur sechs Punkte Rückstand, und es sieht gut für ihn aus. Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, wenn er dieses Jahr der 'Mr Nice Guy' ist.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams