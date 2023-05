Fernando Alonso: Kampfansage vor Miami-GP

In Baku schaffte es Fernando Alonso als Vierter zum ersten Mal 2023 nicht aufs Podest. Dennoch spricht der Weltmeister von einem ermutigenden Ergebnis. Und er sagt, mit welchem Ziel er in Miami antritt.

Dritter in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien – für Fernando Alonso begann das Aston Martin-Kapitel seiner Karriere mit drei Podestplätzen unerwartet gut. Auf dem Strassenkurs von Baku reichte es dann nicht mehr fürs Treppchen. Den Sprint beendete der Spanier auf dem sechsten Platz, im GP am Sonntag wurde er Vierter.

Dennoch fällt seine Baku-Bilanz gut aus. Entsprechend zuversichtlich blickt er aufs anstehende Rennwochenende in Miami. «Unsere Performance war in Baku ermutigend und ich hoffe, dass wir in Miami ähnliche Ergebnisse erzielen können», erklärt er vor dem Start des fünften Kräftemessens der Saison. Und er wagt auch gleich eine Kampfansage.

«Wir werden wieder versuchen, mehr Punkte als unser direkter Gegner zu holen», umreisst Alonso das Ziel für Miami. Will heissen: Der Rennstall aus Silverstone soll auch im ersten von drei US-Rennen mehr Punkte holen als das Werksteam von Mercedes. Zum Vergleich: In Baku sammelten Alonso und sein Teamkollege 22 WM-Zähler, Lewis Hamilton und George Russell kamen zusammen auf 20 Punkte.

Über die Strecke in Miami sagt der 41-Jährige: «Es ist eine schnelle Piste mit vielen flotten Kurven und langen Geraden. Ich bin gespannt, wie sich der neue Belag auf das Fahren auswirken wird. Uns bleibt am Freitag genug Zeit, um das herauszufinden.»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams