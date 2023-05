Live-Ticker Miami-GP: Vorsicht, andere Trainingszeit

​Drei Tage Action im Miami International Autodrome, drei Mal mehr als 80.000 Fans vor Ort. Für die Fans aus Europa gilt: Vorsicht, andere Trainingszeit! Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Die Eintrittskarten für Ausgabe 2 des Formel-1-Grand Prix von Miami waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, mehr als 240.000 Stück insgesamt – das Interesse am zweiten WM-Lauf ist gewaltig. Während mehr als 80.000 Besucher pro Tag auf dem Gelände des Hard Rock-Stadions eine unvergleichliche GP-Atmosphäre geniessen, werden die meisten Fans das Rennen online oder vor dem Fernseher verfolgen.

Für die Formel-1-Freunde aus Europa gilt dabei: Vorsicht, die Trainingszeiten wurden gemessen am ersten Plan leicht geändert. So sind das erste und das zweite freie Training vom Freitag um je eine halbe Stunde vorgezogen worden. Dazu kommt die Zeitverschiebung von Mitteleuropa nach Florida, die sechs Stunden beträgt.

Die Action im Miami International Autodrome beginnt mit dem ersten freien Training am Freitag (5. Mai) um 20.00 Uhr europäischer Zeit (14.00 Uhr in Miami), das zweite Training folgt um 23.30 Uhr in Europa.

Am Samstag wird um 18.30 Uhr gefahren (Miami 12.30, drittes Training), die Qualifikation folgt in Europa um 22.00 Uhr (16.00 in Florida).



Rennstart am Sonntag für Fans in Europa: 21.30 Uhr (das entspricht 15.30 Uhr in Miami). Dank unseres Live-Tickers aus Florida werden Sie nichts vom Abschlusstraining und Grand Prix verpassen, zudem haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Miami-GP im Fernsehen

Freitag, 5. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Baku Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

14.30 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

15.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits

15.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

15.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

16.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

16.45 Sky Sport F1 – GP Baku Wiederholung

18.45 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

19.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

20.00 Erstes Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.30 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

22.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien 2023

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

23.35 ORF 1 – Erstes Training Highlights

23.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

23.30 Zweites Training



Samstag, 6. Mai

01.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

04.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00 Sky Sport F1 – GP Miami 2022

14.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

15.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.30 Drittes Training

20.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

21.00 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

21.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Baku 2023

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. Mai

05.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

07.30 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

08.30 Sky Sport F1 – Rennen Baku kompakt

11.00 Sky Sport F1 – Sprint Baku Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

15.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.00 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

18.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Villeneuve/Spanien 1997

19.45 Sky Sport F1 – F1 Academy Highlights: Spielberg

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

20.15 ORF 1 - Formel-1-News

20.50 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.30 Grosser Preis der USA (57 Runden oder 120 Minuten)

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.15 ORF 1 – F1 Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

01.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung