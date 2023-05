Charles Leclerc, Ferrari: Schrecksekunde vor Miami-GP 04.05.2023 - 21:14 Von Mathias Brunner

© LAT Charles Leclerc

​Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat in Baku seinen ersten Podestplatz 2023 errungen, als Dritter. An diese Leistung will der Monegasse in Miami anschliessen. Was der fünffache GP-Sieger vom Einsatz in den USA erwartet.