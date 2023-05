Lewis Hamilton: Mercedes-Deal? Ferrari? Rücktritt?

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat in Baku einen Rückschlag erlitten: unzufrieden mit dem Handling, nur Platz 6. Aber für den Rekord-Champion ist das noch lange kein Grund, ans Aufhören zu denken.

Wundertüte Mercedes-Benz W14: Welches Auto werden wir am kommenden Wochenende erleben? Ein Rennwagen wie in Australien, als Lewis Hamilton in Melbourne einen tollen zweiten Platz einfahren konnte? Oder ein Auto eher wie in Baku, wo der siebenfache Formel-1-Weltmeister zugeben musste: «Ich zähle die Tage, bis unsere Verbesserungen ans Auto kommen.» Hamilton in Aserbaidschan nur auf Rang 6, George Russell lediglich Achter.

Aber was ist mit Miami? Lewis weiter: «Vor einem Jahr kämpften wir hier mit diesem lästigen Hüpfen des Autos. Dieses Phänomen haben wir 2023 nicht mehr, also sollte es besser laufen. Das wird jedoch nicht reichen, um Red Bull Racing zu gefährden. Wenn wir es mit Aston Martin aufnehmen könnten, dann wäre das prima.»

Im Fahrerlager des Miami International Autodrome ist Hamilton auf zwei weitere Dauerthemen angesprochen worden: Was ist mit seinem neuen Vertrag, und wie ist das nun mit Ferrari?

Hamilton beteuert, dass er den Formel-1-Helm nicht an den Nagel hängen wolle: «Ich finde, ich fahre in Bestform, ich kann kein Nachlassen erkennen. Vieles wird davon abhängen, was ich an Arbeit investieren muss, um geistig und körperlich auf der Höhe zu bleiben. Aber wenn wir uns Athleten wie Tom Brady oder LeBron James ansehen, dann erkennen wir – wenn du den Willen hast, genügend Zeit und Energie in deine Karriere zu stecken, dann kann das noch lange weitergehen. Ich spüre einen starken inneren Antrieb und will noch eine ganze Weile hier bleiben.»



Und Ferrari? «Ich wäre ein Lügner, würde ich behaupten, nie über einen Team-Wechsel nachgedacht zu haben. Klar denkst du als Rennfahrer darüber nach, wie das wohl wäre, in Rot aufzutreten. Aber Mercedes ist meine Familie, ich bin glücklich hier. Ich habe noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet, aber wir arbeiten daran.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1