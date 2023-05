Charles Leclerc: Bald folgt nächstes Musikstück

Ferrari-Star Charles Leclerc ist nicht nur ein überragender Racer. Mit seiner Piano-Komposition, die er vor dem Baku-Wochenende veröffentlicht hat, bewies er sein musikalisches Talent. Das nächste Stück folgt bald.

Charles Leclerc ist ein Racer mit vielen Talenten. Den Beweis dafür lieferte er unlängst mit seiner Komposition «AUS23 (1:1)», die er vor dem Rennwochenende in Baku veröffentlicht hat. Das 4:11 Minuten lange Stück, gespielt vom Ferrari-Star auf dem Piano, kam bei den Fans gut an, auf Spotify wurde es knapp 2 Millionen mal gespielt, zwischenzeitlich belegte er damit auch Platz 6 der iTunes-Charts.

«Ich habe diesen Song rund um den Australien-Grand-Prix der Formel 1 geschrieben, und deshalb habe ich es AUS23 (1:1) genannt», erklärte der 25-Jährige den ungewöhnlichen Titel des Lieds auf Instagram. Und er erzählte: «Erst in der Pandemie fing ich an, Klavier zu spielen. Weil ich so viel zu Hause war, entschied ich mich dazu, mir ein Klavier zu kaufen und spielen zu lernen. Seither habe ich mich in dieses Instrument verliebt und spiele jedes Mal, wenn ich zu Hause bin.»

Die Klavierstunden, die er anfangs nahm, braucht er mittlerweile wohl nicht mehr, denn am Rande des Miami-Rundkurses offenbarte AlphaTauri-Rookie Nyck de Vries: «Wir haben den gleichen Lehrer, aber Charles geht nicht mehr hin.» Und Leclerc bestätigte: «Ja, genau.»

Auf die Frage von Alpine-Fahrer Esteban Ocon, ob er sein Piano immer dabei habe, verriet er: «Nein, aber ich habe mich erkundigt und mit Nyck darüber gesprochen, weil er auch angefangen hat, Klavier zu spielen.»

Auf das nächste Stück müssen die Fans des Monegassen nicht lange warten. «Meine Musik ist nicht so gut», erklärte er bescheiden. «Ich bin ein Rennfahrer und das Stück habe ich aus Spass komponiert. Ich habe es vor dem Aserbaidschan-Wochenende veröffentlicht und ein zweites Stück wird nach Miami folgen». kündigte er an.

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams