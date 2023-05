Alpine-Talent Victor Martins: Erster F1-Test in Monza

Alpine-Nachwuchshoffnung Victor Martins wird in der kommenden Woche seine ersten Formel-1-Kilometer abspulen. Der Franzose rückt im A521 von 2021 auf dem Monza-Rundkurs aus. Auch Jack Doohan testet wieder.

Alpine-Talent Victor Martins darf am Montag, 8. Mai, auf dem Highspeed-Kurs von Monza seine erste Formel-1-Erfahrung sammeln. Der 21-Jährige aus Frankreich darf im Alpine A521 von 2021 Gas geben. Neben dem Formel-2-Piloten wird auch Jack Doohan zum Einsatz kommen. Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan wird am Dienstag, 9. Mai, im Alpine-Renner sitzen.

Nachdem Victor Martins im vergangenen Jahr die Formel-3-Meisterschaft für sich entschieden hat, stieg er in die Formel 2 auf. Dort belegt er nach acht Rennen den 15. WM-Rang. In Baku hatte Martins Pech, er kreuzte die Ziellinie im Rennen als Vierter, wurde aber disqualifiziert, weil sein Auto nicht den Regeln entsprach. Das Art GP Team hatte den Formel-2-Renner von Martins nach einem Crash im Sprint neu aufbauen müssen.

Nach dieser Enttäuschung ist die Freude über den anstehenden Formel-1-Test umso grösser. «Es wird das erste Mal sein, dass ich auf einer Rennstrecke direkt mit dem Alpine-Team zusammenarbeite, und es ist etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto zu sitzen», schwärmt er. «Ich möchte viel Zeit auf der Strecke verbringen und das Ganze geniessen.»

Julian Rouse, der das Nachwuchsprogramm «Alpine Academy» leitet, sagt: «Victor hat sich in Enstone auf seinen Test vorbereitet, ist im Simulator gefahren und hat seinen Sitz anpassen lassen. Während seiner Zeit in der Alpine Academy hat er einige fantastische Erfolge erzielt, unter anderem wurde er aktueller FIA Formel-3-Meister. Jetzt, da er in die Formel 2 aufgestiegen ist und dort großes Potenzial zeigt, ist definitiv der richtige Zeitpunkt gekommen, ihn in einem F1-Auto zu testen.»

WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams