Toto Wolff (Mercedes): So steht’s um Hamilton-Vertrag

​Der Vertrag von Superstar Lewis Hamilton bei Mercedes-Benz läuft Ende 2023 aus. Wo stehen wir in Sachen Vertragsverhandlungen? Teamchef Toto Wolff gibt im Miami International Autodrome Auskunft.

Die Frage wird uns begleiten, bis die Tinte auf dem Abkommen trocknet: Wann unterzeichnet Lewis Hamilton bei Mercedes-Benz einen neuen Vertrag? Viele Hamilton-Fans befürchten sogar: Unterschreibt er überhaupt noch einmal?

Der 103-fache GP-Sieger hat in Miami bekräftigt, dass er der Königsklasse erhalten bleibt. «Ich fahre in Bestform, ich kann bei mir kein Nachlassen erkennen. Vieles wird davon abhängen, was ich an Arbeit investieren muss, um geistig und körperlich auf der Höhe zu bleiben. Aber wenn ich mir Athleten wie Tom Brady oder LeBron James ansehe, dann sehe ich – wenn du den Willen hast, genügend Zeit und Energie in deine Karriere zu stecken, dann kann das noch lange weitergehen. Ich spüre einen starken inneren Antrieb und will noch eine ganze Weile hier bleiben.»

Das heutige Abkommen zwischen Mercedes und Lewis Hamilton läuft Ende 2023 aus.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Fahrerlager des Miami International Autodrome: «Ich arbeite nun elf Jahre mit Lewis, und jedes Mal, wenn ein Vertrag ausläuft, gehen die Mutmassungen los.»



«Wir handhaben das aber immer gleich, wir arbeiten in Ruhe daran, es ändern eigentlich nur ein paar Zahlen und ein paar Zeiten, aber das alles ist im Tun, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das Ganze dann unterzeichnen.»





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637