GP-Teilnahme? Irre Gerüchte um Film-Star Brad Pitt

​Die Töpfe der Gerüchteküche brodeln, wenn es um den neuen Formel-1-Film von Hollywood-Star Brad Pitt geht. So soll er zusammen mit den GP-Piloten auf verschiedenen Strecken fahren – reiner Unsinn!

Seit Monaten arbeitet Formel-1-Star Lewis Hamilton mit Joseph Kosinski, dem Regisseur des Hollywood-Knallers «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise. Sonderberater Hamilton, Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer tüfteln für Apple+ an einem Film, in welchem Brad Pitt einen Formel-1-Rennfahrer spielt, der aus der Rente kommt, um einem jungen Piloten zur Seite zu stehen.

Der 59-jährige Brad Pitt ist ein grosser Renn-Fan, der schon mehrere Formel-1-Läufe und die 24 Stunden von Le Mans besucht hat. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat bestätigt, dass 2023 an mehreren GP-Schauplätzen gedreht wird, und seither spriessen die wildesten Gerüchte.

Das verrückteste davon: Brad Pitt solle mit dem Formel-1-Feld auf die Bahn gehen, um aufregende Action-Aufnahmen zu drehen. Die Dreharbeiten vor Ort beginnen in Silverstone und werden den GP-Tross für den zweiten Saisonteil 2023 begleiten.

Wahr ist an dieser Räuberpistole zur eines: Brad Pitt wird auf die Strecke gehen, freilich alleine, und auch nicht mit einem 1000-PS-GP-Renner, sondern mit einem Formel-2-Auto, das als Formel-1-Rennwagen verkleidet wird und derzeit bei Mercedes gebaut wird.

Damit wird Pitt in Silverstone fahren, aber weil er weder Rennerfahrung noch die notwendige Lizenz besitzt, verbietet die FIA einen Einsatz mit anderen Piloten.



Die Nachricht, wonach Pitt im – hüstel, hüstel – GP-Rennwagen auf die Bahn gehen kann, erzeugte beim IndyCar-Piloten Colton Herta eine augenzwinkernde Antwort: «Brad erhält also noch vor mir eine Lizenz, unglaublich!»



Zur Erinnerung: Weil Herta die notwendigen Punkte für die Formel-1-Superlizenz (den Führerschein für GP-Piloten) nicht erhielt, platzte der Plan, ihn bei AlphaTauri Formel 1 fahren zu lassen.



Brad Pitt mit anderen Autos auf der Bahn? Unmöglich. Was wir aber mit Sicherheit erleben werden: GP-Renner, die mit federleichten, schwenkbaren 6K-Kameras ausgerüstet werden, um packende Bilder zu drehen.



Joseph Kosinski hat den legendären Formel-1-Film «Grand Prix» von John Frankenheimer als Vorbild gewählt. Kosinki, Hamilton und Bruckheimer wollen den GP-Sport so realistisch als möglich zeigen, eine Peinlichkeit wie «Driven» von Sylvester Stallone soll unbedingt verhindert werden.





