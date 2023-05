Max Verstappen (Red Bull Racing): Von Bahn verblüfft 06.05.2023 - 01:01 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen

​Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Miami: Vierter im ersten Training, Rang 1 in zweiten. Der Niederländer sagt über seinen Auftritt in Florida: «Wir müssen zwei Punkte im Auge behalten.»